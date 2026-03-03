A 20 años del Caso Cumbres, ¿qué fue de Diego Santoy?

Hace 20 años, un hecho sacudió Monterrey, Nuevo León, se trata de un doble homicidio en el que perdieron la vida los hermanos Peña Coss, Eric de 7 años y María Fernanda de 3 años.

El responsable fue Diego Santoy Riveroll quien entonces tenía 21 años y era exnovio de Érika Peña Coss, hermana mayor de las víctimas.

Santoy fue sentenciado a 71 años de prisión por homicidio calificado, privación ilegal de la libertad y otros delitos relacionados.

