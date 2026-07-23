Oso muere electrocutado tras quedar atrapado en un poste de alta tensión

Un oso negro de gran tamaño murió electrocutado tras quedar atrapado en la cima de un poste de luz de 10 metros de altura en el estado de Nuevo México, Estados Unidos.

El insólito incidente fue registrado en video por automovilistas que transitaban por la zona, y las imágenes se difundieron rápidamente en las redes sociales.

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Según New York Post, el animal fue visto por la carretera Highway 56, cerca de la comunidad rural de Gladstone.

“El oso estaba en la cima de un poste eléctrico que estaba energizado. Se notaba que el animal estaba vivo pero en apuros. Se le escuchaba jadear desde el otro lado de la carretera”, dijo Robin Dawson, testigo de lo ocurrido.

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Un oso que fue visto en la cima de un poste de alta tensión en Nuevo México, Estados Unidos, murió electrocutado antes de poder bajar.



Testigos aseguraron que alertaron al 911, pero les indicaron que el uso de un dardo tranquilizante podría provocar una caída pic.twitter.com/JxZgF8AB76 — El Clarín (@SVElClarin) July 23, 2026

Entonces llamó al 911 para reportar el incidente y le informaron que el caso sería remitido al Departamento de Pesca y Vida Silvestre.

Los equipos de emergencia acudieron al lugar para evaluar la situación. Sin embargo, antes de que pudieran intervenir, el oso recibió una descarga eléctrica que le provocó la muerte.

Especialistas indicaron que los osos han ampliado sus desplazamientos debido a un invierno inusualmente seco, que redujo la disponibilidad de alimento en su hábitat natural.

Asimismo explicaron que los osos suelen trepar a estructuras elevadas o postes de electricidad al asustarse por la presencia de personas, el tránsito vehicular o perros. En este tipo de situaciones de estrés, confunden los postes con árboles e intentan escalar para huir de las amenazas.

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