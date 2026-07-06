El error que comete la mayoría de mexicanos al usar el ventilador en verano y que reduce su vida útil

Con la llegada del calor, el ventilador se vuelve uno de los aparatos más usados en los hogares mexicanos, sobre todo porque consume menos energía que un aire acondicionado. Sin embargo, hay un descuido común que muchos usuarios cometen sin darse cuenta: no limpiar sus aspas con regularidad.

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¿Por qué es un error no limpiar el ventilador?

La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) recomienda limpiar las aspas del ventilador cuando se ensucian.

No hacerlo es un descuido que va más allá de la apariencia. Con el uso, las aspas y la rejilla van juntando polvo, polen y otras partículas que se dispersan por el ambiente cada vez que el ventilador se enciende, lo que a la larga se traduce en un problema de rendimiento: cuando las aspas están cubiertas de polvo, el aparato desplaza menos aire, lo que reduce su eficacia. Mantenerlo limpio, en cambio, ayuda a que ventile mejor, brinda más comodidad en los días calurosos y extiende la vida útil del equipo.

A esto se suma que ese polvo acumulado puede contener alérgenos y otros contaminantes que afectan la calidad del aire, por lo que es mejor mantener limpios los objetos del hogar donde suele juntarse.

Desconectar el ventilador antes de limpiarlo es un paso indispensable. (ChatGPT)

¿Cómo limpiar correctamente el ventilador?

Para limpiar el ventilador y extender su vida útil se debe desconectar primero el aparato del tomacorriente y retirar la rejilla protectora, siempre siguiendo las instrucciones correspondientes para quitarla y volver a colocarla, señala PROFECO.

Después de desconectar el aparato, el paso a paso para limpiar el ventilador es el siguiente:

Desarmar el ventilador

Aspirar el polvo visible

Limpiar aspas y superficies con un paño de microfibra ligeramente húmedo (los paños de microfibra retienen el polvo mejor que los paños de cocina)

con un paño de microfibra ligeramente húmedo (los paños de microfibra retienen el polvo mejor que los paños de cocina) Dejar secar en caso de ser necesario y luego rearmar el aparato colocando la rejilla de seguridad antes de volver a conectarlo a la electricidad

Es importante no usar demasiada agua y evitar aplicar productos de limpieza directamente sobre el motor o las partes eléctricas.

En cuanto a la frecuencia, es recomendable repetir esta limpieza una vez al mes durante los meses en que el ventilador se usa con mayor intensidad, además de hacer una limpieza más profunda si el aparato estuvo guardado varios meses antes de volver a encenderlo para mejorar el funcionamiento del ventilador y extender su vida útil.

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