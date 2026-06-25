Walmart lanza a precio de regalo el ventilador de torre Esquimal silencioso de 95 cm con temporizador de 15 horas para el verano

Walmart sumó a su catálogo una de las propuestas más fuertes del verano dentro del segmento de ventiladores de torre accesibles. El Ventilador de Torre Esquimal de 95 cm en color café —diseño vertical decorativo con modo silencioso, panel LED táctil y control remoto incluido— pasó de $2,599 a $2,099 pesos, lo que representa un ahorro directo de $500 pesos sobre el precio de catálogo. La rebaja sitúa al ventilador Esquimal de 95 cm por debajo de los $2,100 pesos, un rango especialmente accesible para hogares mexicanos que buscan opciones de climatización sin la inversión que implica un aire acondicionado tradicional.

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Walmart ofrece las opciones habituales de pago: contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, depósito en efectivo, además de la opción Pickup para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye envío gratuito en compras superiores a $499 pesos.

Qué ofrece el ventilador de torre Esquimal 95 cm frente a ventiladores convencionales

El Ventilador de Torre Esquimal de 95 cm es uno de los modelos premium accesibles del catálogo Esquimal —marca mexicana especializada en climatización doméstica— y se posiciona como propuesta de gama media-alta dentro del segmento de ventiladores de torre. La diferencia frente a ventiladores de pie convencionales y ventiladores de mesa se concentra en cuatro áreas: diseño vertical con perfil delgado que ahorra espacio en la sala, modo silencioso optimizado para uso nocturno sin interrumpir el sueño, panel LED táctil con indicador de temperatura para monitorear el ambiente en tiempo real, y control remoto incluido para ajustar configuraciones sin levantarse del sillón o de la cama. El formato 95 cm de altura representa el tamaño ideal para áreas comunes (sala, comedor, recámaras principales) sin saturar visualmente el espacio.

Ventilador de Torre Esquimal en Walmart Ahorro directo de $500. (Walmart)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Walmart México para el Ventilador de Torre Esquimal:

Tipo: ventilador de torre vertical con diseño decorativo de perfil delgado.

ventilador de torre vertical con diseño decorativo de perfil delgado. Altura: 95 cm, formato ideal para áreas comunes (sala, comedor, recámaras principales) y oficinas.

95 cm, formato ideal para áreas comunes (sala, comedor, recámaras principales) y oficinas. Oscilación: 70 grados de barrido horizontal para distribuir el aire en un amplio rango del espacio.

de barrido horizontal para distribuir el aire en un amplio rango del espacio. Velocidades: tres niveles de ventilación ajustables según preferencia (baja, media, alta).

de ventilación ajustables según preferencia (baja, media, alta). Modo silencioso: función optimizada para uso nocturno con reducción de ruido en velocidad baja para no interrumpir el sueño.

función optimizada para uso nocturno con reducción de ruido en velocidad baja para no interrumpir el sueño. Pantalla: panel LED táctil con indicador de temperatura ambiente en tiempo real y visualización clara de las configuraciones activas.

con indicador de temperatura ambiente en tiempo real y visualización clara de las configuraciones activas. Temporizador: programable hasta 15 horas continuas para apagado automático, función útil para uso nocturno o para programar el encendido durante las horas más calurosas del día.

programable hasta continuas para apagado automático, función útil para uso nocturno o para programar el encendido durante las horas más calurosas del día. Control remoto: incluido en el empaque para ajustar configuraciones desde cualquier punto de la habitación sin necesidad de acercarse al equipo.

en el empaque para ajustar configuraciones desde cualquier punto de la habitación sin necesidad de acercarse al equipo. Color: café con acabado decorativo tipo madera que se integra a salas con mobiliario clásico, contemporáneo o minimalista.

café con acabado decorativo tipo madera que se integra a salas con mobiliario clásico, contemporáneo o minimalista. Modos de ventilación adicionales: función de barrido programable según configuración.

función de barrido programable según configuración. Diseño: perfil delgado vertical que ahorra espacio en la sala frente a ventiladores convencionales de pie con aspas expuestas.

perfil delgado vertical que ahorra espacio en la sala frente a ventiladores convencionales de pie con aspas expuestas. Conexión eléctrica: 127V (compatible con la red eléctrica residencial estándar mexicana).

127V (compatible con la red eléctrica residencial estándar mexicana). Operación: silenciosa, segura para uso continuo durante toda la jornada.

silenciosa, segura para uso continuo durante toda la jornada. Mantenimiento: carcasa exterior de fácil limpieza con paño húmedo.

Forma de envío en Walmart y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Walmart con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción Pickup para recoger en sucursal sin costo y posibilidad de pagar en efectivo generando orden en línea. Por las dimensiones compactas del empaque del ventilador (95 cm de altura, perfil delgado vertical), la entrega es relativamente sencilla y puede coordinarse en domicilio sin requisitos especiales de accesos. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial Esquimal que cubre defectos de fábrica; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia. Walmart también ofrece política de devolución dentro de los 30 días posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar el funcionamiento del equipo antes de comprometer la compra.

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