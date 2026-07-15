Control Joy-Con 2 extra para tu Nintendo Switch 2 está en oferta en Liverpool y esto es lo que cuesta

Liverpool tiene en oferta un set adicional de controles Joy-Con 2 para Nintendo Switch 2, pensado para quienes ya tienen la consola y quieren sumar un segundo mando para jugar en compañía. El set reúne un control izquierdo y uno derecho, junto con sus correas correspondientes, e incluye batería recargable lista para usarse desde el primer momento.

Es una opción pensada específicamente para quienes buscan habilitar el modo multijugador local con un amigo en juegos compatibles con la consola. Esto es lo que ofrece la tienda por el producto.

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¿Cuánto cuesta el Joy-Con 2 en Liverpool y qué formas de pago hay disponibles?

El Control Joy-Con inalámbrico para Nintendo Switch 2 bajó su precio en Liverpool de $2,699 a $2,240.17, un descuento del 17% para quienes realicen la compra en un solo pago. La promoción está disponible tanto para clientes con tarjetas Liverpool, como para clientes de Visa y MasterCard.

La oferta incluye envío gratis a domicilio en todo el país y también la opción Click & Collect de retiro en tienda.

Rebaja El control Joy-Con 2 bajó su precio en Liverpool con 17% de descuento. (Liverpool)

¿Qué incluye y qué características tiene este set de Joy-Con 2 a la venta en Liverpool?

El set ofrecido por Liverpool incluye un mando Joy-Con 2 izquierdo y uno derecho, junto con un par de correas para Joy-Con 2, pensado para empezar a jugar localmente con un amigo en juegos compatibles desde el primer momento.

En cuanto a especificaciones técnicas, el control para Nintendo Switch 2 tiene conexión inalámbrica, cuenta con función de vibración y tiene un total de 17 botones. La batería es recargable y viene incluida con el producto, con una duración de carga variable según el uso. Es compatible exclusivamente con la plataforma Nintendo Switch 2, y cuenta con 1 año de garantía del fabricante.

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