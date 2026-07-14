Marie Claire: Ella era la influencer y empresaria que murió tras denunciar violencia familiar

Marie Claire González, influencer y empresaria panameña, murió el pasado 11 de julio, a los 39 años de edad. La mujer que había sido considerada una de las 50 mujeres más influyentes por la revista Forbes, falleció tras haber denunciado haber sido víctima de violencia familiar. Te contamos los detalles del caso.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué le pasó a la influencer Marie Claire González?

Tras darse a conocer la noticia del fallecimiento de la empresaria y fundadora de de Executive Lab, las autoridades panameñas no han dado a conocer cuáles fueron las causas de la muerte. Sin embargo, se sabe que las autoridades siguen varias líneas de investigación.

Su muerte ocurrió pocos días después de que la influencer compartiera publicaciones en su cuenta de Instagram, en la que se le ve el rostro lleno de moretones. Los posteos estaban acompañados de textos con los que la famosa denunciaba haber sufrido violencia psicológica y física por parte de su expareja.

El devastador mensaje de Marie Claire González en redes sociales.

En su cuenta oficial de Instagram, la influencer Marie Claire escribió un doloroso mensaje en el que explicaba el abuso psicológico del que había sido víctima.

“El hecho de que no me haya muerto con todo lo que me ha pasado, confirma que soy el personaje principal”, apuntó encima de la postal.

Las publicaciones que datan del pasado 1 de julio son una fuerte confesión con la que Marie Claire intentaba explicar lo que estaba viviendo.

“Lo hice público porque sé que muchas personas se identificarán y callaron por vergüenza. Se ha normalizado tanto los ‘cambios de humor’ de los hombres que la sociedad nos ha hecho creer que esa es una relación sana y que debes simplemente soportar y acostumbrarte, y no es así”, escribió la influencer.

“¡Me rompiste! ¡Me apagaste! Me enseñaste a no volver a confiar, a que la gente está vacía, y que de dientes para afuera todos apoyan, pero el maltrato lo ven y lo viven en silencio”, se lee.

La lamentable muerte de Marie Claire González puso en la mira la atención a víctimas de violencia familiar, así como la atención a la salud mental de quienes padecen violencia piscológica.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.