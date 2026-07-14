Sam’s Club remata la Nintendo Switch 2 de 256 GB con Mario Kart World descargable a precio de regalo

Sam’s Club tiene en rebaja un paquete de Nintendo Switch 2 pensado para quienes buscan estrenar la consola con uno de sus juegos más esperados ya incluido. El combo reúne la consola de 256 GB junto con la descarga completa de Mario Kart World, el título exclusivo para esta plataforma que permite recorrer un mundo abierto con Mario y sus amigos.
La Nintendo Switch 2 llega como la siguiente evolución de la consola original, con mejoras pensadas para jugar solo, en compañía o conectado con otros usuarios a distancia. Esto es lo que ofrece la tienda por el producto.
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¿Cuánto cuesta la Nintendo Switch 2 con Mario Kart World en Sam’s Club y qué opciones de pago hay?
La consola Nintendo Switch 2 de 256 GB, con Mario Kart World descargable incluido, bajó su precio en línea en Sam’s Club de $15,241.68 a $11,390, un ahorro de $3,851.68 sobre el precio original. Sam’s Club ofrece además dos esquemas de pago en meses sin intereses (MSI), ambos calculados sobre el precio de $11,390:
- 3 MSI de $3,796.67 al mes
- 6 MSI de $1,898.33 al mes
¿Qué incluye y qué características tiene este paquete de Nintendo Switch 2?
La consola Nintendo Switch 2 ofrece tres modos de juego: portátil, semiportátil y modo TV, con una pantalla LCD táctil de 7.9 pulgadas y resolución 1920x1080, compatible con hasta 120 FPS. La base de la consola respalda resolución de hasta 4K cuando se conecta a una televisión compatible.
El modelo BME-S-KB6LA en rebaja en Sam’s Club incluye 256 GB de almacenamiento interno, expandible hasta 2 TB mediante tarjetas microSD Express (se venden por separado). Cuenta con conexiones HDMI y 2 puertos USB-C, entrada de audífonos de 3.5 mm, batería de ion de litio con duración aproximada de 7 horas, y un peso de 1.69 kg.
Los controles Joy-Con 2 se acoplan de forma magnética y pueden usarse como mouse en juegos compatibles. La consola incluye la función GameChat, que permite chat de voz, compartir pantalla de juego y videollamadas mediante una cámara USB-C compatible, además de un micrófono integrado con cancelación de ruido.
El contenido del empaque incluye: la consola Nintendo Switch 2, 2 controles Joy-Con 2 (izquierdo y derecho), 2 correas para los Joy-Con 2, base de Nintendo Switch, soporte para Joy-Con 2, adaptador de corriente, cable HDMI de ultra alta velocidad, folleto de información importante y el código de descarga de Mario Kart World.
En cuanto al juego incluido, Mario Kart World permite recorrer valles, ciudades, zonas acuáticas y volcanes en un mundo abierto, con modo multijugador local de hasta 4 jugadores en la misma consola y carreras en línea de hasta 24 jugadores. La consola es compatible con juegos de Nintendo Switch 2 y de Nintendo Switch, tanto en formato físico como digital.
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