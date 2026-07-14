Ya faltan menos días para que se estrene la nueva película de Spider-Man: Un nuevo día y si quieres asistir al Fan Event, en adn Noticias te compartimos todos los detalles para que no te lo pierdas y conozcas al talento del largometraje.

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¿Cómo conseguir boletos para el Fan Event de Spider-Man?

Mediante redes sociales, Cinemex, Cinépolis y Sony Pictures compartieron todos los detalles sobre el Fan Event México de Spider-Man: Un nuevo día y si quieres asistir deberás mantenerte muy pendiente.

A partir de hoy 14 de julio comenzarán a publicarse las dinámicas para poder ganar pases y poder conocer a Tom Holland y Zendaya. Es importante que tomes en cuenta que los boletos cuentan con código de barras y son intransferibles.

Para poder ingresar al evento será indispensable contar con el boleto oficial y presentar una identificación oficial que coincida con el registro del boleto.

¿Cuándo y a qué hora será el evento de Spider-Man?

El Fan Event México se llevará a cabo el lunes 20 de julio en Aztlán Feria de Chapultepec. La apertura de puertas será a las 17:00 horas y la alfombra roja comenzará a las 20:30 horas. Se recomienda a los asistente sir abrigados y preparados en caso de que se registre lluvia.

Se tiene previsto que durante el evento haya muchas sorpresas para los asistentes así que te recomendamos que mantengas tu instinto arácnido muy atento para que ganes alguno de los boletos.

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