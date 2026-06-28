Influencer de 23 años enfrenta posible pena de muerte; este es el crimen del que la acusan

Brooke George, una famosa influencer de TikTok podría enfrentar pena de muerte, luego de que fue detenida y acusada de asesinar a su novio en Dubái. El caso de la joven británica se volvió tendencia luego de que se conoció la dura sentencia que podría recibir si llega a ser declarada culpable por las autoridades de Emiratos Árabes Unidos. Te contamos los detalles del caso.

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Brooke George: ¿Por qué está detenida la influencer?

La influencer, originaria del condado de Kent, en Reino Unido, fue arrestada el pasado 22 de junio tras la muerte de su pareja, un ciudadano británico de 26 años con quien mantenía una relación y al que había conocido por internet.

La Fiscalía de Dubái la acusa de homicidio con premeditación, mientras la joven sostiene que actuó para defender su vida durante una presunta agresión.

De acuerdo con la organización Detained in Dubai, que brinda apoyo a extranjeros involucrados en procesos legales en Emiratos Árabes Unidos, la influencer asegura que su novio se volvió controlador y violento durante su segunda visita al país.

Incluso, afirma que él le retuvo el pasaporte para impedir que regresara al Reino Unido y que el día de los hechos la agredió físicamente antes de que ella tomara un cuchillo de cocina.

Las autoridades de Dubái informaron que la investigación continúa y que aún se recaban testimonios y pruebas periciales para esclarecer lo ocurrido antes de determinar los siguientes pasos del proceso judicial.

¿Cuál podría ser la sentencia para Brooke George?

El crimen del que se acusa a la influencer podría castigarse con la pena de muerte si un tribunal determina su responsabilidad. No obstante, especialistas recuerdan que en Emiratos Árabes Unidos este tipo de condenas no siempre se ejecutan y, en algunos casos, pueden ser sustituidas por largas penas de prisión, dependiendo del desarrollo del juicio y de la resolución final.

Mientras tanto, el gobierno británico confirmó que brinda asistencia consular a la joven y mantiene comunicación con las autoridades emiratíes y con su familia. Paralelamente, la organización que la representa insiste en que el caso debe analizarse bajo el contexto de una posible violencia doméstica y legítima defensa.

Por ahora, Brooke George permanece bajo custodia a la espera de que concluya la investigación. El siguiente paso será que la Fiscalía determine si presenta formalmente el caso ante un tribunal, donde se definirá si la influencer enfrenta un juicio por homicidio y cuál será la sentencia que podría cambiar por completo el rumbo de su vida.

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