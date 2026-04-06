Estrenos de películas de Marvel en 2026 y hasta el 2028; rumores y fechas confirmadas

Desde que se anunció Avengers: Doomsday en julio de 2024 la expectativa por las películas de Marvel se ha vuelto una locura, esto aunado a la inminente llegada de una nueva entrega del Spider-Man de Tom Holland, ambos filmes se estrenan en 2026 para continuar con la Fase 6 del Universo Cinematográfico de Marvel que pinta para ser épica tras su inicio con el regreso de los 4 Fantásticos a Marvel Studios y el debut de Ironheart.

Time to dance with the Devil.

Marvel Television’s #DaredevilBornAgain Season 2 premieres March 24 only on @DisneyPlus.pic.twitter.com/DxE9hED071 — Marvel Studios (@MarvelStudios) January 27, 2026

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Series y películas de Marvel que se estrenan en 2026

Entre series y películas de Marvel que se estrenan este 2026 son cuatro los contenidos confirmados y estas son las fechas en las que podrás disfrutarlas:

Daredevil: Born Again temporada 2 estrenada en marzo (Serie)

The Punisher: One Last Kill 13 de mayo (Serie)

Spider-Man: Brand New Day 31 de julio (Película)

Vision: Quest Entre septiembre y noviembre (Serie)

Avengers: Doomsday 18 de diciembre (Película)

Lanzan primer vistazo de Los 4 fantásticos, protagonizada por Pedro Pascal

Series y películas de Marvel por estrenarse en 2027, 2028 y 2029

Sin nada totalmente confirmado solo hay algunos contenidos que se espera que sean estrenados camino a lo que será Avengers: Secret Wars, entrega que está confirmada por los Studios Marvel:

Daredevil: Born Again temporada 3 marzo2027 (Serie)

Avengers: Secret Wars 17 de diciembre 2027 (Película)

Películas de Marvel y series en 2028

X.Men: A New Beginnig 2028 (Película)

Back Panther III 2028 (Película)

Wonder Man 2028 o después (Película)

Deadpool 4 2028 (Película)

Shang Shi 2 2028 o después (Película)

Armor Wars 2028 (Película)



Rumores de películas y series de Marvel

Además de esas tres entregas se habla de una nueva era en el Universo Cinematográfico de Marvel con estrenos rumoreados como son:

Ghost Raider

Los 4 Fantásticos 2

Midnight Sons

Cabe mencionar que el próximo 14 de agosto será la Disney Entertainment Showcase D23, donde habrá importantes anuncios, tráilers y seguro se confirmarán todos estos y más proyectos del UCM.

¿Estás listo? ¿Cuál de todas estas series y películas de Marvel esperas más?