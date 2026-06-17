La espera está por terminar para los fanáticos de Spider-Man, ya que la preventa de boletos para ‘Spider-Man: Brand New Day’, la nueva entrega protagonizada por Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon, comienza este miércoles 17 de junio en Cinépolis y Cinemex.

Así que si planeas ser de los primeros en asegurar tu lugar para el estreno, aquí te contaremos todo lo que tienes que conocer sobre esta venta anticipada.

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¿Cuándo inicia la preventa de ‘Spider-Man: Brand New Day’?

De acuerdo con la publicación realizada por Cinemex en su cuenta oficial de X, la preventa comenzó a las 00:01 horas del miércoles 17 de junio de 2026.

“¡Nos vemos a medianoche para la Preventa Cinemex de #SpiderManUnNuevoDía!”.

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Entradas ya a la venta. Solo en cines este 29 de julio.

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✍️ @_doaly pic.twitter.com/JW2hrRTlix — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) June 17, 2026

Por su parte, Sony Pictures México también invitó a los fanáticos a prepararse para la venta anticipada.

“¡MAÑANA comienza la preventa! Asegura tu lugar desde el primer minuto y libérate de los spoilers”, señaló la distribuidora en sus redes sociales.

Precio de los boletos para ver ‘Spider-Man: Brand New Day’

En salas VIP el precio ronda en los 238 pesos por boleto.

Esta cinta se perfila como uno de los estrenos más esperados del universo cinematográfico de Marvel. La nueva aventura del héroe arácnido, tiene previsto llegar a las salas de cine de todo el mundo el próximo 31 de julio de 2026, una fecha que ya genera gran expectativa entre los seguidores de la franquicia.

Dirigida por Destin Daniel Cretton y escrita por Chris McKenna y Erik Sommers, en esta entrega se revela una historia centrada en los conflictos personales del héroe, alejándose del estilo más juvenil para explorar las consecuencias de las decisiones que tomó al final de ‘No Way Home’.

Puede que el mundo haya olvidado a Peter Parker pero eso no significa que él los ha olvidado. Ve el nuevo trailer de #SpiderManUnNuevoDía - 29 de julio, exclusivamente en cines. ¡ENTRADAS YA A LA VENTA! pic.twitter.com/3U0YuD5dpD — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) June 17, 2026

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