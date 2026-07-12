Liverpool remata Nintendo Switch 2 de 256 GB edición estándar con hasta 15 meses sin intereses

Comprar una consola nueva de manera recurrente no siempre entra en el presupuesto de todo aficionado a los videojuegos, sobre todo cuando se trata de un modelo reciente y con alta demanda. Sin embargo, para quienes quieren estrenar sin pagar todo de golpe, la Nintendo Switch 2 de 256 GB aparece en Liverpool con un gran descuento.

Además de la rebaja, Liverpool permite pagarla a meses sin intereses, así que el gasto puede manejarse mejor.

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¿Cuánto cuesta la Nintendo Switch 2 en Liverpool?

En Liverpool, la Nintendo Switch 2 de 256 GB edición estándar ya no aparece con su precio anterior de $13,599 pesos. Ahora se muestra en $11,559.15 pesos, por lo que el descuento deja una diferencia de $2,039.85 pesos frente al costo original.

Para quienes no quieran hacer el pago completo en una sola exhibición, la tienda también marca una promoción de hasta 15 meses sin intereses. Con ese esquema, el pago mensual rondaría los $770.61 pesos, aunque antes de confirmar la compra es importante revisar el resumen final, ya que la mensualidad puede variar según la tarjeta y la promoción bancaria disponible.

Liverpool pone en oferta la Nintendo Switch 2. La tienda también marca una promoción de hasta 15 meses sin intereses.

¿Qué incluye la consola Nintendo Switch 2?

La ficha de Liverpool presenta este modelo como una consola portátil y fija, con almacenamiento de 256 GB, pantalla táctil y conectividad inalámbrica. Además, aparece como edición estándar.

Otras de sus características principales son:

Resolución Full HD en modo portátil

Salida de video hasta 4K/UHD

Conectividad Wi-Fi

Bluetooth 5.1

Entrada HDMI

Puertos USB

Expansión de almacenamiento

Garantía del fabricante de 1 año

De acuerdo con las especificaciones oficiales de Nintendo, la Switch 2 cuenta con 256 GB de almacenamiento interno UFS, aunque una parte se reserva para el sistema. También permite salida de video en modo TV de hasta 4K a 60 cuadros por segundo, y puede alcanzar hasta 120 cuadros por segundo en resoluciones menores compatibles.

¿Qué hace especial a la Nintendo Switch 2?

Más allá de sus especificaciones técnicas, la Nintendo Switch 2 mantiene el estilo de Nintendo: una consola pensada para jugar en distintos momentos y acceder a títulos exclusivos de la marca.

Entre sus puntos más atractivos están:

Su formato híbrido para jugar en casa o fuera de ella

El catálogo exclusivo de Nintendo

La posibilidad de compartir partidas con más personas

Su enfoque familiar, casual y también para jugadores constantes

Una experiencia más flexible que la de una consola fija tradicional

Su diseño pensado para jugar sin demasiadas complicaciones

Con esto, la oferta puede llamar la atención para quienes buscan una consola nueva, versátil y con el sello propio de Nintendo.

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