GTA 6: ¿en qué tienda conviene reservarlo más barato en México? Xbox, PlayStation o Amazon

Rockstar Games está a semanas de lanzar oficialmente Grand Theft Auto 6 (GTA 6), el videojuego más esperado de la historia según analistas del sector. Después de revelar la fecha de inicio de las preventas y los precios en dólares durante junio, la compañía activó los precios en pesos mexicanos que los jugadores del país esperaban desde hace meses.

Xbox es el gran ganador en términos de precio en México. La tienda digital de Microsoft ofrece la Edición Estándar de GTA 6 a $1,499 pesos, lo que representa el precio más bajo entre las cuatro tiendas comparadas por el medio: Xbox digital, Gameplanet físico, PlayStation Store digital y Amazon México físico. Para audiencia mexicana con presupuesto ajustado, la diferencia editorial equivale prácticamente al costo de una segunda edición estándar del juego de otras franquicias populares.

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Xbox digital ofrece el precio más bajo con 1,499 pesos por la Edición Estándar

La tienda digital oficial de Xbox activó los precios de GTA 6 con una diferencia significativa frente a la competencia según el análisis publicado por Xataka México. Los precios digitales oficiales del videojuego para Xbox Series X y Xbox Series S son los siguientes:

Edición Estándar Xbox digital: $1,499 pesos (precio más bajo del análisis).

(precio más bajo del análisis). Edición Ultimate Xbox digital: $1,879 pesos (precio más bajo del análisis para versión Ultimate).

La Edición Estándar Xbox digital representa un ahorro de $300 pesos frente a Amazon México (la opción más cara del análisis) y aproximadamente $200 pesos frente a Gameplanet y PlayStation Store. Al tratarse de compra digital, el juego se descarga directamente en la consola Xbox Series X o Xbox Series S sin necesidad de soporte físico, sin costos de envío y con posibilidad de precargar el título antes del lanzamiento oficial para jugarlo desde el primer minuto.

GTA VI Se viene uno de los juegos más esperados. (Getty Images)

PlayStation Store digital cuesta 92.79 dólares con impuesto incluido

La tienda oficial de PlayStation también activó sus precios digitales para PS5 con un ligero incremento frente a Xbox debido al impuesto digital que se aplica en México antes de finalizar la compra. Los precios digitales oficiales publicados por PlayStation Store México son los siguientes:

Edición Estándar PS5 digital: $92.79 dólares (aproximadamente $1,700 pesos al tipo de cambio actual).

(aproximadamente al tipo de cambio actual). Edición Ultimate PS5 digital: $115.99 dólares (aproximadamente $2,100 pesos al tipo de cambio actual).

Amazon México ofrece la preventa sin cobro anticipado a 1,799 pesos

Amazon México activó su preventa oficial de GTA 6 con el precio más alto, aunque con una ventaja significativa para audiencia con presupuesto ajustado. Los precios oficiales de Amazon México para GTA 6 son los siguientes:

Edición Estándar PS5: $1,799 pesos (precio más alto del análisis).

(precio más alto del análisis). Edición Estándar Xbox Series X|S: $1,799 pesos (precio más alto del análisis).

La ventaja principal de Amazon México es el modelo de preventa sin cobro anticipado: el pago se realiza únicamente cuando el pedido se prepara para envío (aproximadamente en la fecha de lanzamiento oficial del juego), lo que permite reservar el título sin comprometer el presupuesto durante los meses previos al lanzamiento. Adicionalmente, Amazon Prime ofrece envío rápido nacional sin costo para socios de la membresía, lo que puede compensar parcialmente los $300 pesos de diferencia frente a Xbox digital dependiendo del perfil del comprador.

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