Liverpool rebaja el Samsung Galaxy A57 5G de 256 GB con Super AMOLED Plus de 6.7 pulgadas y hasta 13 meses sin intereses

Liverpool tiene en su catálogo una de las propuestas más fuertes del año dentro del segmento de smartphones Samsung Galaxy gama media accesibles. El Samsung Galaxy A57 5G con 256 GB de almacenamiento —renovación de la gama media Samsung 2026 lanzada oficialmente en abril con diseño premium ultradelgado y suite Awesome Intelligence— pasó de $11,999 a $9,499 pesos, lo que representa un ahorro directo de $2,500 pesos sobre el precio de catálogo.

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Liverpool habilita el financiamiento a hasta 13 meses sin intereses de $730.69 pesos con tarjetas de crédito participantes, mensualidad accesible considerando el rango premium del producto. Adicionalmente Liverpool ofrece las opciones habituales: pago de contado, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional y la opción de Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia.

Qué ofrece el Samsung Galaxy A57 5G frente a la generación anterior

El Samsung Galaxy A57 5G es la renovación 2026 de la exitosa gama media Samsung y se posiciona como propuesta accesible con características premium dentro del catálogo Galaxy A.

Samsung Galaxy Galaxy A57 en Liverpool Ahorro directo de $2,500 pesos sobre el precio de catálogo. (Liverpool)

Estas son sus especificaciones principales según la ficha oficial de Samsung México para el Galaxy A57 5G:

Pantalla: Super AMOLED Plus de 6.7 pulgadas con resolución FullHD+ (2,340 x 1,080 píxeles), tasa de refresco adaptativa hasta 120 Hz , brillo pico de 1,900 nits y certificación Eye Care de SGS para reducir efectos perjudiciales de la luz azul.

con resolución FullHD+ (2,340 x 1,080 píxeles), tasa de refresco adaptativa hasta , brillo pico de y certificación Eye Care de SGS para reducir efectos perjudiciales de la luz azul. Diseño: marco de aluminio con esquinas redondeadas ergonómicas, protección Corning Gorilla Glass Victus+ en pantalla, grosor de solo 6.9 milímetros y peso de 179 gramos .

marco de con esquinas redondeadas ergonómicas, protección en pantalla, grosor de solo y peso de . Procesador: Exynos 1680 de 8 núcleos con mejora de rendimiento de CPU y GPU de hasta 15% frente a la generación anterior.

de 8 núcleos con mejora de rendimiento de CPU y GPU de hasta 15% frente a la generación anterior. RAM: 8 GB para gestión multitarea sin interrupciones.

para gestión multitarea sin interrupciones. Almacenamiento: 256 GB internos en la versión cubierta por Liverpool.

internos en la versión cubierta por Liverpool. Cámara principal: sistema triple con sensor de 50 MP principal , 8 MP ultra gran angular y 5 MP macro .

sistema triple con sensor de , y . Cámara frontal: 12 MP con Awesome Intelligence para selfies mejoradas.

con Awesome Intelligence para selfies mejoradas. Awesome Intelligence: suite completa de inteligencia artificial Samsung 2026 con Circle to Search para búsqueda inteligente, Object Eraser para eliminar objetos de fotos, Best Face para seleccionar la mejor foto de una ráfaga, Edit Suggestion para ajustes automáticos, Transcripción de voz en tiempo real, AI Select para cortar imágenes y moverlas entre apps y Auto Cortar para ediciones de video rápidas.

suite completa de inteligencia artificial Samsung 2026 con para búsqueda inteligente, para eliminar objetos de fotos, para seleccionar la mejor foto de una ráfaga, para ajustes automáticos, en tiempo real, para cortar imágenes y moverlas entre apps y para ediciones de video rápidas. Batería: 5,000 mAh (típica) con autonomía de hasta 2 días de uso prolongado.

con autonomía de hasta de uso prolongado. Carga rápida: Super Fast Charging 2.0 de 45W por cable (hasta 60% en 30 minutos).

por cable (hasta 60% en 30 minutos). Sistema operativo: One UI 8.5 basado en Android 15 de fábrica.

de fábrica. Soporte de software: 6 años de actualizaciones de sistema operativo + 6 años de actualizaciones de seguridad garantizadas por Samsung hasta 2032.

garantizadas por Samsung hasta 2032. Resistencia: certificación IP68 contra polvo y agua a hasta 1.5 metros de profundidad durante 30 minutos.

certificación contra polvo y agua a hasta 1.5 metros de profundidad durante 30 minutos. Conectividad: 5G , WiFi 6 , Bluetooth 5.3 , NFC, USB Tipo-C.

, , , NFC, USB Tipo-C. Lector de huellas: integrado bajo la pantalla.

integrado bajo la pantalla. Audio: altavoces estéreo con Dolby Atmos.

altavoces estéreo con Dolby Atmos. Colores oficiales: Awesome Gray (Gris), Awesome Navy (Azul Marino), Awesome Lilac (Lila/Violeta) y Awesome Light Blue (Azul Claro).

Awesome Gray (Gris), Awesome Navy (Azul Marino), Awesome Lilac (Lila/Violeta) y Awesome Light Blue (Azul Claro). Diseño desbloqueado: compatible con cualquier compañía móvil mexicana (Telcel, Movistar, AT&T, Bait, Freedompop, IZZI Mobile).

Forma de envío en Liverpool y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción de Click & Collect (compra en línea con recolección en tienda sin costo) y la app móvil Liverpool Pocket con notificaciones de promociones bancarias adicionales según la tarjeta del usuario. Por las dimensiones compactas del empaque del smartphone, la entrega es relativamente sencilla y puede coordinarse en domicilio sin requisitos especiales de accesos. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El equipo incluye un año de garantía oficial Samsung México que cubre defectos de fábrica y panel, complementada con seis años de actualizaciones de sistema operativo y de seguridad garantizadas por Samsung hasta 2032 para el Galaxy A57 5G; conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía con el fabricante en caso de incidencia y registrar el smartphone en la app Samsung Members para acceso a soporte técnico inmediato y actualizaciones prioritarias del catálogo Galaxy. Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción del producto.

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