Liverpool remata Samsung Galaxy A57 Super AMOLED Plus de 6.7 pulgadas y hasta 24 MSI

Liverpool tiene disponible el Samsung Galaxy A57 Super AMOLED Plus con una rebaja de 4 mil pesos, envío gratis a todo el país y la opción de pagarlo en mensualidades sin intereses.
El teléfono tiene pantalla de 6.7 pulgadas con tecnología Super AMOLED Plus, triple cámara trasera de 50+12+5 MP, frontal de 12 MP, batería de 5,000 mAh con carga rápida y 8 GB de RAM.
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¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy A57 en Liverpool?
El precio del celular Samsung Galaxy A57 en contado es de $7,999 pesos. El aparato está con un descuento de 4 mil pesos (antes costaba $11,999), según se lee en el sitio web de la tienda.
Además, la cadena de ventas ofrece opciones de pago en meses sin intereses (MSI) con tarjetas Liverpool, Visa o Mastercard:
- 6 MSI: $1,666.50 al mes
- 9 MSI: $1,111 al mes
- 13 MSI: $769.15 al mes
- 18 MSI: $555.50 al mes
- 20 MSI: $499.95 al mes
- 24 MSI: $416.62 al mes
El equipo se vende desbloqueado y está disponible para revisión de stock en tienda física. La oferta incluye envío gratis.
¿Qué incluye el Samsung Galaxy A57 Super AMOLED Plus?
Entre las funciones del Samsung Galaxy A57 destacan la resistencia al agua, doble altavoz incorporado y 8 GB de memoria RAM con procesador Exynos 1680. Otras especificaciones técnicas del producto incluyen:
- Píxeles cámara frontal: 12 megapíxeles
- Píxeles cámara trasera: 50+12+5 mp
- Sistema operativo: Android
- Conectividad: Bluetooth, NFC, WiFi
- Tecnología de desbloqueo: numérico, lector de huella, reconocimiento facial y patrón
- Tamaño pantalla: 6.7 pulgadas
- Procesador: Samsung Exynos 1680
- Resolución de imagen: Full HD+
El teléfono, disponible en Liverpool, trae cargador USB Tipo C incluido y cuenta con garantía del fabricante de un año.
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