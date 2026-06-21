Liverpool remata Samsung Galaxy A57 Super AMOLED Plus de 6.7 pulgadas y hasta 24 MSI

Liverpool tiene disponible el Samsung Galaxy A57 Super AMOLED Plus con una rebaja de 4 mil pesos, envío gratis a todo el país y la opción de pagarlo en mensualidades sin intereses.

El teléfono tiene pantalla de 6.7 pulgadas con tecnología Super AMOLED Plus, triple cámara trasera de 50+12+5 MP, frontal de 12 MP, batería de 5,000 mAh con carga rápida y 8 GB de RAM.

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¿Cuánto cuesta el Samsung Galaxy A57 en Liverpool?

El precio del celular Samsung Galaxy A57 en contado es de $7,999 pesos. El aparato está con un descuento de 4 mil pesos (antes costaba $11,999), según se lee en el sitio web de la tienda.

Además, la cadena de ventas ofrece opciones de pago en meses sin intereses (MSI) con tarjetas Liverpool, Visa o Mastercard:

6 MSI : $1,666.50 al mes

: $1,666.50 al mes 9 MSI : $1,111 al mes

: $1,111 al mes 13 MSI : $769.15 al mes

: $769.15 al mes 18 MSI : $555.50 al mes

: $555.50 al mes 20 MSI : $499.95 al mes

: $499.95 al mes 24 MSI: $416.62 al mes

El equipo se vende desbloqueado y está disponible para revisión de stock en tienda física. La oferta incluye envío gratis.

Tecnología El smartphone Samsung disponible en Liverpool cuenta con pantalla de 6.7 pulgadas y triple cámara trasera. (Liverpool)

¿Qué incluye el Samsung Galaxy A57 Super AMOLED Plus?

Entre las funciones del Samsung Galaxy A57 destacan la resistencia al agua, doble altavoz incorporado y 8 GB de memoria RAM con procesador Exynos 1680. Otras especificaciones técnicas del producto incluyen:

Píxeles cámara frontal: 12 megapíxeles

Píxeles cámara trasera: 50+12+5 mp

Sistema operativo: Android

Conectividad: Bluetooth, NFC, WiFi

Tecnología de desbloqueo: numérico, lector de huella, reconocimiento facial y patrón

Tamaño pantalla: 6.7 pulgadas

Procesador: Samsung Exynos 1680

Resolución de imagen: Full HD+

El teléfono, disponible en Liverpool, trae cargador USB Tipo C incluido y cuenta con garantía del fabricante de un año.

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