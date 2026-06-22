Si necesitas una laptop, pero cuentas con poco presupuesto Bodega Aurrera tiene una buena opción para ti, ya que ofrece una Lenovo Ideapad Intel Celeron a un increíble precio de 3 mil 780 pesos, los cuales puede liquidar hasta en 18 meses de 367.50 pesos.

La Lenovo Ideapad 1 combina potencia y portabilidad, lo que la hace ideal tanto para el trabajo como el estudio. Destaca por su diseño elegante y moderno, así como por su ligereza e increíbles gráficos.

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¿Cuáles son las características de Lenovo Ideapad 1?

Su pantalla tiene una resolución HD que ofrece una experiencia visual impresionante, además cuenta con una batería de larga duración, un potente procesador Intel Celeron N4500 y gráficos Intel UHD.

La computadora tiene una memoria RAM de 4GB, así como una memoria interna de 128 GB, un sistema operativo de Windows 11, capacidad de la Unidad de Estado Sólido 128 G, salida USB y una velocidad del procesador de 2.4 GHz.

¿De cuánto es la garantía de la Lenovo Ideapad?

En caso de que la laptop Lenovo Ideapad Intel Celeron no sea del agrado del cliente puede devolverse hasta 30 días después de ser recibida. Además tiene la garantía de un mes con la Comercializadora MOMOTECH.

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