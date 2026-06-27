Walmart remata el Xiaomi Poco X7 5G con descuento de más de 2 mil pesos, cámara de 50MP, 512GB y carga rápida

Los descuentos en tecnología siguen sorprendiendo a los consumidores en Walmart que en esta ocasión lanzó una atractiva oferta para todos aquellos que están buscando renovar su celular sin gastar de más.

La cadena comercial puso en promoción el smartphone Xiaomi Poco X7 5G Dual SIM Dual Standby con una capacidad de 512GB de almacenamiento interno y 12GB de memoria RAM, en color verde.

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Xiaomi Poco X7 precio

El dispositivo tiene un precio de 5 mil 199 pesos, cuando su costo habitual es de 7 mil 465 pesos, lo que representa un ahorro de 2 mil 266 pesos para los clientes.

Además, Walmart ofrece la posibilidad de adquirir el equipo hasta con 24 meses sin intereses, con pagos mensuales de 216.63 pesos, esta opción permite realizar la compra sin desajustar el presupuesto.

Otro de los beneficios es que el producto cuenta con devolución hasta después de 30 días de recibido, brindando mayor tranquilidad a los consumidores. Puedes conseguir la oferta aquí.

Xiaomi Poco X7 características

El Xiaomi Poco X7 destaca por ofrecer conectividad 5G, compatibilidad con Dual SIM Dual Standby, así como una memoria pensada para usuarios qie utilizan múltiples aplicaciones, almacenan gran cantidad de fotografías, videos y documentos o simplemente buscan un mejor desempeño en juegos y multitarea.

Cuenta con procesador MediaTek Dimensity 7300-Ultra, su pantalla AMOLED CrystalRes de 1.5K con 120Hz, resistencia al agua/polvo IP68 y una cámara principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS).

Pantalla: AMOLED de 6.67 pulgadas, resolución CrystalRes 1.5K, tasa de refresco de 120Hz, protección Corning Gorilla Glass Victus 2.

Procesador: MediaTek Dimensity 7300-Ultra (4 nm).

Memoria RAM: 8 GB o 12 GB (LPDDR4X).

Almacenamiento: 256 GB o 512 GB (no expandible).

Cámaras traseras: Principal: 50 MP con OIS, Ultra gran angular: 8 MP y Macro: 2 MP

Cámara frontal: 20 MP

Batería: 5,110 mAh con carga rápida (varía según versión entre 45W y carga acelerada).

Sistema operativo: Android con capa de personalización HyperOS.

Conectividad: 5G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, USB-C y emisor de infrarrojos.

Seguridad y extras: Lector de huellas bajo pantalla, desbloqueo facial y audio estéreo.

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