A mitad de precio: Walmart remata silla gamer ergonómica con reposa pies por menos de $2,000 pesos
Walmart ofrece una silla gamer con reposa pies con descuentos de más de $2,000 en un solo pago y con oportunidad de pagar hasta en 18 mensualidades con tarjeta de crédito.
Una oferta de Walmart está llamando la atención de los gamers por poner a la venta un producto muy demandado a un valor accesible. Se trata de una silla gamer reclinable con reposa pies ergonómica que está disponible en la cadena con un descuento superior al 50%.
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Cuánto cuesta la silla gamer que ofrece Walmart
El valor original de esta silla gamer era de $3,999, pero Walmart la está rematando a $1,869, con un descuento de $2,130 en un solo pago.
Además, la empresa de ventas ofrece opciones de pago en mensualidades con diferentes tarjetas de crédito:
- BBVA: 3 mensualidades de $934.50. Con un valor final de $2,803.50.
- BBVA: 12 mensualidades de $233.63, valor final: $2,803.50.
- CrediBodega: 4 mensualidades de $817.69. Precio final: $3,270.75.
- CrediBodega: 18 mensualidades de $181.71. Valor final: $3,270.75
Características de la silla gamer en oferta en Walmart
La silla gamer P03C en descuento es de la marca Selectshop, que promete estilo, confort y utilidad.
El producto que ofrece Walmart cuenta con una estructura de respaldo capaz de ajustarse al ángulo necesario frente a la computadora, reposa cabeza ajustable, descansabrazos acolchados y cojín lumbar. Además, tiene ruedas dobles de plástico rígido para añadir seguridad en el uso.
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