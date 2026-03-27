A mitad de precio: Walmart remata silla gamer ergonómica con reposa pies por menos de $2,000 pesos

Una oferta de Walmart está llamando la atención de los gamers por poner a la venta un producto muy demandado a un valor accesible. Se trata de una silla gamer reclinable con reposa pies ergonómica que está disponible en la cadena con un descuento superior al 50%.

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Cuánto cuesta la silla gamer que ofrece Walmart

El valor original de esta silla gamer era de $3,999, pero Walmart la está rematando a $1,869, con un descuento de $2,130 en un solo pago.

Además, la empresa de ventas ofrece opciones de pago en mensualidades con diferentes tarjetas de crédito:

BBVA : 3 mensualidades de $934.50. Con un valor final de $2,803.50.

: de $934.50. Con un valor final de $2,803.50. BBVA : 12 mensualidades de $233.63, valor final: $2,803.50.

: de $233.63, valor final: $2,803.50. CrediBodega : 4 mensualidades de $817.69. Precio final: $3,270.75.

: de $817.69. Precio final: $3,270.75. CrediBodega: 18 mensualidades de $181.71. Valor final: $3,270.75

Características de la silla gamer que está actualmente en descuento en Walmart.|Walmart

Características de la silla gamer en oferta en Walmart

La silla gamer P03C en descuento es de la marca Selectshop, que promete estilo, confort y utilidad.

El producto que ofrece Walmart cuenta con una estructura de respaldo capaz de ajustarse al ángulo necesario frente a la computadora, reposa cabeza ajustable, descansabrazos acolchados y cojín lumbar. Además, tiene ruedas dobles de plástico rígido para añadir seguridad en el uso.