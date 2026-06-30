Liverpool remata el Motorola g06 de 256GB, cámara de 50MP con Inteligencia Artificial

Liverpool lanzó una atractiva oferta para quienes buscan renovar su teléfono celular, al ofrecer el Motorola moto g06 con 256 GB de almacenamiento por 3,011 pesos, cuando su precio regular es de 4,999 pesos, lo que representa un ahorro de 1,988 pesos, equivalente a casi el 40%.

El dispositivo cuenta con una pantalla IPS de 6.8 pulgadas, almacenamiento interno de 256 GB y se vende desbloqueado, por lo que puede utilizarse con distintas compañías telefónicas.

La promoción está disponible en dos colores: azul y verde. Puedes conseguirla aquí.

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Motorola g06 características

El moto g06 es un smartphone que destaca por su enorme pantalla, gran autonomía y diseño atractivo.

Pantalla: 6.88 pulgadas IPS con resolución HD+, tecnología Smart Water Touch (funciona con dedos mojados) y tasa de refresco fluida de 120 Hz.

Procesador: MediaTek Helio G81 Extreme.

Memoria RAM: 4 GB físicos (+ hasta 8 GB virtuales con RAM Boost, dependiendo de la configuración).

Almacenamiento: Versiones de 64 GB, 128 GB o 256 GB, expandibles hasta 1 TB mediante tarjeta microSD.

Cámaras: Trasera: Principal de 50 MP con Inteligencia Artificial. Frontal: 8 MP.

Batería: 5200 mAh para una gran duración.

Resistente a salpicaduras y polvo), cristal Gorilla Glass 3, lector de huellas lateral y altavoces estéreo con tecnología Dolby Atmos.

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