Nintendo anunció el lanzamiento de Splatoon Raiders, un nuevo juego enfocado en solitario donde podrás crear a tus personajes y artefactos, aquí te contamos todos los detalles de este juego para la Swtich 2.

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Splatoon Raiders llega a Nintendo Switch 2

Para esta edición podrás jugar como mecanista y unir fuerzas con el Clan Surimi, un trío de intrépidos músicos en busca de fabulosas riquezas. Uno de ellos se pondrá a los mandos del poderoso explorabot para echarte una manita al atacar a tus enemigos.

Podrás darle el aspecto que quieras a tu personaje y equiparlo con todos los artilugios que quieras. Te permitirá jugar hasta con tres personas a través de internet o mediante la comunicación inalámbrica.

Fecha de lanzamiento y precio

Splatoon Raiders estará disponible exclusivamente para la consola Nintendo Switch 2 a partir del 23 de julio y para que lo juegues desde el momento que esté disponible puedes reservarlo ya en el siguiente enlace. Tiene un precio de mil 29 pesos.

Los modos de juego compatibles son el modo televisor, semiportátil y portátil es clasificación B para mayores de 12 años.

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