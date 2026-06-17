Hace unos meses, Nintendo lanzó la Switch 2 y se ha convertido en todo un éxito y si estás pensando en comprarte una, en Bodega Aurrera tiene un descuento imperdible y aquí te contamos toda la información.

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Oferta de la Nintendo Switch 2

En la tienda en línea de Bodega Aurrera la consola Nintendo Switch 2 de 256 GB con Mario Kart World tiene un precio de 14 mil 999 pesos, pero en este momento tiene un descuento de 3 mil pesos y queda en 11 mil 999 pesos.

Además, puedes pagarla hasta a 12 meses sin intereses de 999.92 pesos y tiene devolución hasta 3 días después de recibido.

Características de la consola Nintendo Switch

La Nintendo Switch 2 tiene una pantalla de 1080p y puedes conectarla a la tele para tener resolución 4k. Tiene compatibilidad con HDR y la frecuencia de fotogramas de hasta 120 fps que te permiten disfrutar colores vibrantes, mayor claridad y una experiencia de juego fluida. Los controles Joy-Con 2 son magnéticos y pueden usarse como mouse en los juegos compatibles.

Mario Kart World te permite recorrer la carreta con Mario y sus amigos

Una pantalla más grande, mismo grosor

Tres modos de juego diferente

Calidad de audio nítida y sonido tridimensional

Otras ofertas imperdibles de Nintendo

También puedes encontrar otras ofertas en productos de Nintendo como:

Control Alámbrico Switch Pikachu Silver a 869 pesos

Volante de carreras Hori Mario Kart en 4 mil 49 pesos

Control alámbrico Power A Rasspery Red a 439 pesos

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