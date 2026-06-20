Bodega Aurrera lanzó una oferta imperdible, se trata del Nintendo Switch Lite azul turquesa de 32 GB de memoria, consola optimizada para el juego personal y portátil con un diseño pequeño y ligero. Tiene un precio de 3 mil 499 pesos y se puede comprar hasta 18 mensualidades fijas de 340.18 pesos.
Este videojuego destaca por su compatibilidad con juegos como Super Mario Odyssey, Mario Kart, 8 Deluxe, Super Smash Bros y muchos más. Tiene opciones de juego local y en línea.
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Características y beneficios de la Nintendo Switch Lite
La Nintendo Switch Lite cuenta con las siguientes características y especificaciones técnicas:
- Dimensión de 9.1 centímetros de alto, 20.8 centímetros de ancho y 1.4 centímetros de grosor
- Pesa alrededor de 275 gramos
- Pantalla LCD de 5.5 pulgadas con resolución de 1280x720 pixeles
- Procesador NVIDI Tegra
- Almacenamiento de 32 GN de memoria de fábrica
- Expansión de memoria con tarjetas MicroSD, MicroSDHC y MicroSDXC
- Batería de iones de litio de 3570 mAh
Además destaca por que ofrece entre 3 y 7 horas de juego continuo dependiendo del nivel de brillo y exigencias del título.
Opciones de compra de la Nintendo Switch Lite
La consola se encuentra disponible en tienda en línea y física de Bodega Aurrera con tarjetas de crédito participantes puedes diferir tu compra a meses. Tienes 30 días para devolución y la garantía aplica para productos vendido por Walmart/Bodega Aurrera y solo es por un año.
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