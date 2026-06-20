Bodega Aurrera lanzó una oferta imperdible, se trata del Nintendo Switch Lite azul turquesa de 32 GB de memoria, consola optimizada para el juego personal y portátil con un diseño pequeño y ligero. Tiene un precio de 3 mil 499 pesos y se puede comprar hasta 18 mensualidades fijas de 340.18 pesos.

Este videojuego destaca por su compatibilidad con juegos como Super Mario Odyssey, Mario Kart, 8 Deluxe, Super Smash Bros y muchos más. Tiene opciones de juego local y en línea.

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Características y beneficios de la Nintendo Switch Lite

La Nintendo Switch Lite cuenta con las siguientes características y especificaciones técnicas:

Dimensión de 9.1 centímetros de alto, 20.8 centímetros de ancho y 1.4 centímetros de grosor

Pesa alrededor de 275 gramos

Pantalla LCD de 5.5 pulgadas con resolución de 1280x720 pixeles

Procesador NVIDI Tegra

Almacenamiento de 32 GN de memoria de fábrica

Expansión de memoria con tarjetas MicroSD, MicroSDHC y MicroSDXC

Batería de iones de litio de 3570 mAh

Además destaca por que ofrece entre 3 y 7 horas de juego continuo dependiendo del nivel de brillo y exigencias del título.

Opciones de compra de la Nintendo Switch Lite

La consola se encuentra disponible en tienda en línea y física de Bodega Aurrera con tarjetas de crédito participantes puedes diferir tu compra a meses. Tienes 30 días para devolución y la garantía aplica para productos vendido por Walmart/Bodega Aurrera y solo es por un año.

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