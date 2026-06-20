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Bodega Aurrera remata Nintendo Switch Lite con 32 GB de memoria y hasta a 18 meses

En el mercado existen muchas consolas de videojuego, y la Nintendo Switch es una de las más populares y si estas pensando en comprar una hay una promoción imperdible.

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2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Bodega Aurrera lanzó una oferta imperdible, se trata del Nintendo Switch Lite azul turquesa de 32 GB de memoria, consola optimizada para el juego personal y portátil con un diseño pequeño y ligero. Tiene un precio de 3 mil 499 pesos y se puede comprar hasta 18 mensualidades fijas de 340.18 pesos.

Este videojuego destaca por su compatibilidad con juegos como Super Mario Odyssey, Mario Kart, 8 Deluxe, Super Smash Bros y muchos más. Tiene opciones de juego local y en línea.

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Características y beneficios de la Nintendo Switch Lite

La Nintendo Switch Lite cuenta con las siguientes características y especificaciones técnicas:

  • Dimensión de 9.1 centímetros de alto, 20.8 centímetros de ancho y 1.4 centímetros de grosor
  • Pesa alrededor de 275 gramos
  • Pantalla LCD de 5.5 pulgadas con resolución de 1280x720 pixeles
  • Procesador NVIDI Tegra
  • Almacenamiento de 32 GN de memoria de fábrica
  • Expansión de memoria con tarjetas MicroSD, MicroSDHC y MicroSDXC
  • Batería de iones de litio de 3570 mAh

Además destaca por que ofrece entre 3 y 7 horas de juego continuo dependiendo del nivel de brillo y exigencias del título.

Opciones de compra de la Nintendo Switch Lite

La consola se encuentra disponible en tienda en línea y física de Bodega Aurrera con tarjetas de crédito participantes puedes diferir tu compra a meses. Tienes 30 días para devolución y la garantía aplica para productos vendido por Walmart/Bodega Aurrera y solo es por un año.

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