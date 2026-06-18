Bodega Aurrera remata la pantalla Hisense de 58 pulgadas con sistema VIDAA 4K y plan extendido a 24 meses sin intereses

Bodega Aurrera tiene en rebaja la TV Hisense 58A6NV, una Smart TV LED de 58 pulgadas con resolución 4K UHD y sistema operativo VIDAA TV. El modelo integra un conjunto de tecnologías orientado tanto al entretenimiento general como a los videojuegos.

El dispositivo está a la venta en hasta 24 mensualidades sin intereses en Bodega Aurrera y con un importante descuento.

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¿Cuánto cuesta la pantalla Hisense de 58 pulgadas en Bodega Aurrera y qué financiamiento ofrece?

El precio actual en Bodega Aurrera de la pantalla Hisense de 58 pulgadas es de $7,990 pesos, un ahorro de $2,509 pesos frente al precio original. Además, la tienda tiene a disposición diversas opciones de financiamiento:

3 MSI: $2,663.33 al mes

$2,663.33 al mes 6 MSI: $1,331.67

$1,331.67 9 MSI: $887.78

$887.78 12 MSI: $665.83

$665.83 18 MSI: $443.89

$443.89 20 MSI: $399.50, exclusivo con tarjeta BBVA

$399.50, exclusivo con tarjeta BBVA 24 MSI: $332.92, exclusivo con tarjeta BBVA

El producto es vendido y enviado directamente por Bodega Aurrera con posibilidad de devolución de hasta 30 días.

Tecnología La pantalla Hisense de 58 pulgadas incluye Smooth Motion con MEMC y AI Sports Mode entre sus tecnologías de imagen. (Bodega Aurrera)

¿Cuáles son las especificaciones de la pantalla Hisense de 58 pulgadas disponible en Bodega Aurrera?

La pantalla Hisense de 58 pulgadas disponible en Bodega Aurrera promete una excelente experiencia visual y una gran calidad de imagen.

Estos son algunas de sus características técnicas:

Tecnología de pantalla: LED

LED Resolución: 4K UHD — 3,840 x 2,160 píxeles

4K UHD — 3,840 x 2,160 píxeles Tamaño: 58 pulgadas

58 pulgadas Frecuencia: 60 Hz con VRR y ALLM (Game Mode PLUS)

60 Hz con VRR y ALLM (Game Mode PLUS) HDR: Dolby Vision

Dolby Vision Upscaling: 4K AI Upscaler

4K AI Upscaler Procesamiento de movimiento: Smooth Motion con MEMC

Smooth Motion con MEMC Modos especiales: AI Sports Mode, control por voz

AI Sports Mode, control por voz Sistema operativo: VIDAA TV

VIDAA TV Conectividad: Wi-Fi, HDMI

Wi-Fi, HDMI Control remoto: incluido

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