El mapa del GTA 6 sería hasta 3 veces más grande que el de GTA V: razones por las que es considerado el juego más esperado de la historia

El próximo título de Rockstar Games promete redefinir el género de mundo abierto de los videojuegos con un estado ficticio inspirado en Florida. Leonida, Vice City y la dupla Lucia Caminos y Jason Duval concentran toda la atención de la comunidad, mientras crecen las teorías sobre el tamaño real del mapa.

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¿Qué tan grande sería el mapa de GTA 6 según las filtraciones?

Rockstar confirma el lanzamiento de GTA 6 para el 19 de noviembre de 2026, exclusivo para PS5 y Xbox Series X|S. El estudio también nombra de forma oficial seis regiones dentro de Leonida: Vice City, Leonida Keys, Grassrivers, Port Gellhorn, Ambrosia y el Parque Nacional Mount Kalaga.

Analistas y comunidades de fans triangulan coordenadas de tráilers oficiales para estimar el tamaño real de Leonida. Los cálculos más citados ubican el mapa entre 1.5 y 2.7 veces el tamaño de Los Santos, la ciudad de GTA V.

Lo que sí trasciende es la densidad del mapa: filtraciones hablan de más de 700 interiores explorables, zonas pantanosas con física de agua dinámica y un sistema climático que incluiría huracanes. Esa combinación de escala y detalle alimenta buena parte del hype actual por el título.

¿Qué nuevas mecánicas tendría GTA 6 con Lucia y Jason?

La relación entre los protagonistas dejaría de ser solo narrativa para convertirse en una mecánica de juego. Rumores no confirmados apuntan a un sistema de confianza donde las decisiones de un jugador afectan la cooperación del otro personaje durante los atracos.

El ciclo de día y noche también tomaría mayor peso en la experiencia. Los clubes nocturnos de Vice City funcionarían como eje central de la vida urbana, con iluminación de nueva generación que busca mayor realismo visual en cada escena.

Entre los rumores circula además un sistema de reconocimiento policial más persistente y una función de redes sociales dentro del juego. Ninguno de estos puntos aparece confirmado por Rockstar, por lo que conviene tomarlos con cautela hasta el próximo tráiler oficial.

Entre los rumores que más circulan sobre el gameplay destacan:

Sistema de búsqueda policial que conserva la descripción del jugador por más tiempo

Función de redes sociales dentro del juego que podría desbloquear misiones extra

Física de daño más realista, inspirada en trabajos previos de Rockstar

Interiores dinámicos en comercios y edificios de Vice City

Eventos aleatorios en el mundo abierto, separados de las misiones principales

GTA 6 ya se perfila como uno de los lanzamientos más caros de la historia del entretenimiento. Si sos fan de la saga, la recomendación es seguir de cerca los canales oficiales de Rockstar antes de dar por hecho cualquier filtración.

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