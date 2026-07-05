Esto cuesta en Bodega Aurrera la pantalla Samsung OLED de 65 pulgadas 4K Smart TV

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) comparó 49 modelos de pantallas led de 13 marcas distintas, de las cuales 11 eran de 65 pulgadas. Entre ellas, solo una fue destacada como “Excelente” por el organismo: el modelo QN65S90HAEXZX de Samsung. Pero, ¿cuánto cuesta este dispositivo en Bodega Aurrera y cuáles son los atributos del dispositivo reconocido?

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¿Cuánto cuesta en Bodega Aurrera la pantalla Samsung OLED de 65 pulgadas que recomienda Profeco?

La pantalla Samsung OLED de 65 pulgadas destacada por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco se puede adquirir en México a través de diferentes vías y la opción de compra en línea es una alternativa cómoda y eficaz para adquirir el producto.

En Bodega Aurrera, el precio del dispositivo era de $34,999, aunque cabe destacar que al momento de consulta de este medio, esta pantalla Samsung de 65 pulgadas se encuentra agotada en la tienda en línea.

Pantalla Samsung OLED de 65 pulgadas reconocida por Profeco El producto se encuentra actualmente agotado en Bodega Aurrera. (Bodega Aurrera)

¿Qué destacó la Profeco de la pantalla Samsung OLED de 65 pulgadas?

Teniendo en cuenta que la oferta de pantallas es muy amplia en el mercado, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor de la Profeco realizó este estudio de calidad para ayudar a los consumidores a elegir una opción adecuada para sus gustos y presupuesto.

Según la comparativa de Profeco, la pantalla Samsung de 65 pulgadas modelo QN65S90HAEXZX obtuvo calificación de Excelente en los rubros de color, contraste y nivel de negros, y uniformidad, mientras que en audio recibió Muy Bueno.

Al evaluar el parámetro de color, la Profeco analiza la fidelidad cromática, es decir, “si los tonos (amarillo, azul, rojo, cian, magenta y verde) se reproducen de forma natural o si adquieren otros matices”. En cuanto a contraste, el organismo mide la capacidad de distinguir entre blancos y negros al mismo tiempo, lo que ofrece profundidad y mayor detalle.

La Procuraduría también revisa que el brillo y el color sean uniformes en toda la pantalla, un atributo que esta pantalla Samsung también superó.

En cuanto a atributos técnicos, el modelo de Samsung distinguido cuenta con:

Panel OLED

Sistema operativo Tizen OS

Tres entradas HDMI y un HDMI Arc

Entrada de audio por RCA

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