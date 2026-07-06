La premonición del filósofo Eric Sadin sobre el poder de la IA a partir de 2027: “Prevalecerá la paranoia y la locura”

Éric Sadin, filósofo y escritor francés reconocido internacionalmente como uno de los principales pensadores contemporáneos sobre el impacto social de la tecnología, lanzó una advertencia contundente sobre el futuro inmediato de la política mundial en una entrevista con la agencia EFE. Según el filósofo, el desarrollo e implantación de la Inteligencia Artificial (IA) redefinirá completamente “la condición de lo político” durante los próximos dos años, con las elecciones presidenciales de Francia en 2027 y Estados Unidos en 2028 como escenarios donde se materializará una nueva forma de comunicación política que denominó “demagogia algorítmica” —discursos fabricados por sistemas de IA generativa y adaptados automáticamente al público objetivo—.

Sadin plasmó estas reflexiones en su último libro “El desierto de nosotros mismos” (Editorial Caja Negra, 2026), donde profundiza en el “huracán” que se avecina con el giro intelectual y creativo de la Inteligencia Artificial, un proceso que según el autor comenzó con la aparición del motor de IA ChatGPT en 2022 y que en los próximos dos años transformará radicalmente el discurso político mundial. La advertencia del filósofo resulta especialmente relevante para audiencia latinoamericana dado que México, Argentina, Colombia, Chile, Perú y otros países de la región también tendrán elecciones presidenciales o intermedias durante el periodo 2027-2028.

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Qué significa “demagogia algorítmica” según Éric Sadin

La expresión “demagogia algorítmica” acuñada por Éric Sadin describe un fenómeno según el cual las campañas políticas dejarán de producir discursos originales elaborados por humanos y comenzarán a delegar la creación de mensajes en sistemas de Inteligencia Artificial generativa capaces de adaptar el discurso automáticamente al público objetivo específico. En sus propias palabras recogidas por Infobae: “Es posible que en las próximas elecciones presidenciales de Francia y de Estados Unidos escuchemos muchos discursos que hayan sido fabricados por máquinas; con el vicio, el veneno, de que en estos sistemas no se trata solo de que producen en nuestro lugar, sino que se adaptan al público objetivo”.

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El filósofo llamó a esta situación “tecnología ventrílocua”: un escenario donde son las personas quienes transmiten los mensajes de las máquinas, empleando lo que describió como “lenguaje necrosado” —un lenguaje despojado de humanidad, singularidad y capacidad de expresar contradicciones genuinas—. Según Sadin, despojarnos de nuestro lenguaje equivale a despojarnos de nuestra libertad, de nuestra relación con la sociedad como constituida por una infinidad de seres plurales, capaces de lidiar con la contradicción y de alcanzar acuerdos.

Por qué “prevalecerán la paranoia y la locura” según el filósofo

La advertencia más contundente de Sadin apunta a las consecuencias sociales de la pérdida de referentes comunes en la comunicación pública. El filósofo describió el escenario en términos categóricos según Infobae: “La sociedad no se basa solo en principios comunes, sino también en referentes comunes. Es decir, cuando vemos algo o pronunciamos unas palabras, necesitamos entender lo mismo, ya sea para entendernos o para contradecirnos. Si ya no tenemos los mismos puntos de referencia, entonces prevalecerán la paranoia y la locura”.

A este escenario cabe añadir, según el propio Sadin, la desconfianza creciente que el contenido generado por IA está produciendo en la sociedad, con imágenes prácticamente indistinguibles de fotografías reales (los llamados deepfakes), audios sintéticos que replican voces de personas reales y textos generativos con estilos personalizados. Para el filósofo, cuando los ciudadanos ya no pueden distinguir entre contenido humano y contenido generado por máquinas, se erosionan los cimientos básicos de la comunicación social: el consenso sobre qué es real y qué no lo es.

La amenaza para los oficios de alta competencia cognitiva y la generación joven

Además del impacto político, Sadin identificó una amenaza específica para los oficios de alta competencia cognitiva —abogados, médicos, ingenieros, arquitectos, financieros, científicos, académicos, traductores, periodistas, diseñadores, programadores, entre otros—. Según sus palabras, la Inteligencia Artificial representa una amenaza “cierta” para estos oficios, lo que vaticina “múltiples dificultades para toda una generación de jóvenes licenciados” que ingresan al mercado laboral con la expectativa de ejercer profesiones que hasta hace pocos años se consideraban seguras.

El filósofo lanzó una reflexión particularmente dura contra la sociedad contemporánea según Infobae: “¿Intuimos la gravedad de esta perspectiva y el hecho de que vamos a sacrificar a nuestros hijos y a todas las generaciones venideras? Pues no, hemos preferido, por utilitarismo, por razones prácticas, lanzarnos a estas máquinas, negando o subestimando todas las consecuencias que ello conlleva para la civilización. Y son gigantescas”. Para audiencia mexicana con hijos universitarios o adolescentes próximos a elegir carrera, esta advertencia plantea preguntas incómodas sobre las decisiones educativas de la próxima década.

La encíclica papal “Magnifica humanitas” y el neoludismo como respuesta

Como contrapunto positivo a este escenario, Sadin celebró la encíclica “Magnifica humanitas” emitida por el papa León XIV en mayo de 2026, en la cual el pontífice reivindicó la “preservación de la persona humana en la era de la Inteligencia Artificial”. Según el filósofo, el Papa “tiene razón” al centrar la reflexión en la defensa de la humanidad frente a la automatización creciente, y su encíclica es una de las pocas voces institucionales de peso que ha planteado el problema desde una perspectiva ética y civilizatoria.

Sadin propuso construir lo que denominó “contrasociedades”: sociedades que no se basen en el imperativo de una automatización cada vez mayor y que preserven espacios de existencia humana genuina. El filósofo mencionó con matices al movimiento ludista —corriente surgida en la Inglaterra de la primera Revolución Industrial que propugnaba la destrucción de máquinas— y su versión contemporánea, el neoludismo, aunque aclaró que “no basta con destruir las máquinas; hoy en día eso no significa nada”. La respuesta debe ir más allá: “En ciertos campos hay que oponerse a ellas, como en el trabajo o en la enseñanza, pero no es suficiente; deben construirse otras modalidades de existencia”.

Finalmente, Sadin rechazó el término “tecnofobia” —que considera “peyorativo” y que “deslegitima las críticas lanzadas a la IA”— y propuso una nueva denominación para el debate: “crítica técnico-económica”. Según sus palabras: “¿Qué significa ser tecnófobo? ¿Estar contra la tecnología? No significa nada. La cuestión es analizar los resortes económicos y el alcance de sus consecuencias sociales, culturales, medioambientales y políticas. Entonces uno piensa: ‘Vaya, estamos obligados a ser críticos’”.

Éric Sadin nació en París en 1973 y cuenta con una trayectoria de varias décadas en el estudio crítico de la tecnología. Ha sido profesor en universidades de Francia, Suiza y Japón, y ha publicado una decena de ensayos, seis de los cuales se han traducido al castellano, entre ellos “La humanidad aumentada”, “La era del individuo tirano”, “La inteligencia artificial o el desafío del siglo” y su más reciente “El desierto de nosotros mismos”.

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