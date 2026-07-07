Nintendo anuncia nuevo modelo de Switch 2 con batería reemplazable

Nintendo confirmó el lanzamiento de una nueva versión de la Switch 2 con batería reemplazable por el usuario esto debido a las nuevas regulaciones europeas sobre sostenibilidad y reparación de dispositivos electrónicos que entrará en vigor en 2027.

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Cambios y disponibilidad en los productos de Nintendo

A partir del verano de 2026, la Nintendo Switch 2 y otros productos comenzarán a ser reemplazados por estas nuevas versiones:

Juego de mandos Joy-con a partir del verano sin cambios en la capacidad de la batería y el peso

Consola Switch 2 disponible en otoño con batería 5.172 mAh, 1% menos que la versión actual. Los mandos incluidos dispondrán de batería sustituible con un peso de 411 gramos, es decir 10 gramos más que el actual.

Joy-con 2 estarán disponibles en invierno con un peso 2 gramos mayor al actual.

Mando Pro de Nintendo Switch 2 disponible en invierno con capacidad de batería de 897 mAh, 16% menos que la versión actual con un peso de 228 graos, unos 7 gramos menos que la versión actual.

Mando de Nintendo 64 para Switch disponible a principios de 2027 con peso de 234 gramos, un gramo más que la versión actual.

Mando de Nintendo GameCube para Switch 2 disponible en 2027 con capacidad de batería de 525 mAh, 5% más que la versión actual y un peso de 215 gramos, 5 mas que la versión actual.

¿Por qué Nintendo cambiará la batería del Switch 2?

El cambio en la batería de la Switch 2 es debido a la nueva normativa de la Unión Europea sobre batería que entrará en vigor en febrero de 2027 que obliga a los fabricantes a facilitar la sustitución de baterías en los dispositivos electrónicos.

Esta nueva medida tiene como objetivo aumentar la vida útil de los productos, reducir residuos electrónicos y fomentar la reparación en lugar del reemplazo de los dispositivos.

Las consolas Nintendo Switch, Lite y OLED continuarán produciéndose durante 2026 pero dejará de distribuirse oficialmente el hardware de la familia Nintendo Switch en Europa a partir de febrero de 2027.

Los usuarios podrán seguir utilizando sus consolas pues seguirán operando los servicios como Nintendo eShop y Nintendo Switch Online.

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