Programa de garantía extendida de Ford: requisitos, qué autos aplican y cuántos años más da de cobertura

El programa Ford Protect permite ampliar la garantía de fábrica en México hasta por 6 años o 120,000 kilómetros para proteger la inversión contra reparaciones inesperadas. Esta extensión de cobertura, que originalmente es de 3 años o 60,000 km, está disponible tanto para autos, camionetas SUV y camiones nuevos como seminuevos, siempre que las unidades mantengan vigente su póliza original y correspondan a modelos 2021 en adelante.

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¿Cuáles son las condiciones y plazos del beneficio de Ford Protect para extender la protección del auto?

Los propietarios de unidades nuevas o seminuevas Ford deben cumplir con ciertos requisitos comerciales y técnicos para mantener el respaldo de la marca ante fallas mecánicas imprevistas. La condición principal exige que el vehículo se encuentre dentro del periodo vigente de su garantía original al momento de realizar el trámite. Las cláusulas de elegibilidad limitan el acceso de este beneficio exclusivo a los modelos 2021 en adelante.

La validación del contrato requiere comprobar que el vehículo cuente con todos sus servicios de mantenimiento básico realizados en un distribuidor autorizado de acuerdo con la póliza oficial. El proceso de cotización e inscripción en los sistemas generales se despliega en las agencias de la marca, ofreciendo planes flexibles de extensión por 4 años u 80,000 km, 5 años o 100,000 km, y el límite máximo de 6 años o 120,000 km.

¿Qué componentes protegen los planes PremiumCARE y PowertrainCARE de Ford?

Ford diseñó dos niveles de protección que se ajustan al presupuesto y a los requerimientos de seguridad vial de los automovilistas en México. Ambas opciones eliminan el cobro de deducibles ante reparaciones accidentales e incluyen asistencia vial las 24 horas y servicio de movilidad con auto de renta por un máximo de 7 días.

Las especificaciones de los paquetes se dividen según el volumen de piezas protegidas:

Plan PremiumCARE: cubre más de 1,000 componentes mecánicos y tecnológicos, incluyendo motor, transmisión, sistema eléctrico, frenos, dirección, aire acondicionado y reprogramación de llaves por extravío.

cubre más de 1,000 componentes mecánicos y tecnológicos, incluyendo motor, transmisión, sistema eléctrico, frenos, dirección, aire acondicionado y reprogramación de llaves por extravío. Plan PowertrainCARE: enfoca su alcance en 29 componentes fundamentales relacionados directamente con el bloque del motor, la caja de velocidades y los ejes de tracción delantera o trasera.

¿Cómo influye la garantía extendida en el valor de reventa del automóvil?

La contratación de estas pólizas funciona como un blindaje financiero frente a los entornos inflacionarios que elevan el costo de las refacciones originales. El beneficio se transfiere de forma íntegra al siguiente propietario, incrementando la plusvalía de la unidad dentro del mercado de seminuevos. El plan PremiumCARE excluye piezas de desgaste ordinario como baterías, mangueras, amortiguadores, balatas y elementos estéticos de la carrocería o tapizados interiores del habitáculo.

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