Es oficial: Nintendo confirma el remake de Zelda Ocarina of Time para Nintendo Switch 2 y llegará en 2026

Nintendo cerró su transmisión Nintendo Direct con el anuncio que la comunidad gamer llevaba años esperando: la confirmación oficial del remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, exclusiva para Nintendo Switch 2, con lanzamiento previsto para algún momento de 2026. El anuncio cierra años de rumores y especulaciones sobre el regreso del juego más influyente de la franquicia.

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El tráiler de revelación mostrado al final de la transmisión apenas adelantó fragmentos de la historia y el renovado diseño de Link, suficiente para confirmar que esta nueva versión representa un salto gráfico considerable respecto al original lanzado en Nintendo 64 en 1998. Nintendo, fiel a su estilo, no compartió más detalles sobre cambios en la jugabilidad, mejoras específicas ni una fecha de lanzamiento concreta, prefiriendo reservar esa información para las próximas semanas.

Por qué Ocarina of Time es considerado el mejor juego de la historia

The Legend of Zelda: Ocarina of Time es uno de los pocos videojuegos que han mantenido el primer puesto del ranking Metacritic durante más de dos décadas. Lanzado originalmente para Nintendo 64 en noviembre de 1998 y dirigido por Shigeru Miyamoto y Eiji Aonuma, marcó un antes y un después en el género de aventuras de acción al introducir el sistema Z-targeting —un mecanismo de fijación de objetivos que se convirtió en estándar para juegos en tercera persona— y por su estructura de mazmorras que combinaba combate, exploración y resolución de acertijos. La nueva versión llega 28 años después del lanzamiento original.

Estos son los datos confirmados oficialmente por Nintendo durante el Direct de junio según la cobertura de Xataka México:

Plataforma exclusiva: Nintendo Switch 2. El juego no se lanzará en Switch original ni en otras consolas.

Nintendo Switch 2. El juego no se lanzará en Switch original ni en otras consolas. Ventana de lanzamiento: 2026. Sin fecha específica confirmada al momento del anuncio.

2026. Sin fecha específica confirmada al momento del anuncio. Versión: remake completo, no simple remasterización. Nintendo presentó nuevo diseño de Link, escenarios reconstruidos y mejoras gráficas notables.

remake completo, no simple remasterización. Nintendo presentó nuevo diseño de Link, escenarios reconstruidos y mejoras gráficas notables. Historia: se mantiene la trama original del juego de 1998, con Link enfrentando a Ganondorf a través de los reinos de Hyrule.

se mantiene la trama original del juego de 1998, con Link enfrentando a Ganondorf a través de los reinos de Hyrule. Estado de la información: Nintendo confirmó que compartirá más detalles sobre jugabilidad, mejoras y fecha exacta de lanzamiento durante las próximas semanas.

Nintendo confirmó que compartirá más detalles sobre jugabilidad, mejoras y fecha exacta de lanzamiento durante las próximas semanas. Trailer disponible: Nintendo subió el tráiler de revelación a su canal oficial de YouTube inmediatamente después de la transmisión del Direct.

El contexto editorial: GTA 6 marca la ventana de noviembre

La industria del videojuego espera que GTA 6 —lanzamiento de Rockstar Games previsto para noviembre de 2026— concentre la atención mediática y comercial del último cuatrimestre, lo que ha obligado a otras compañías a reorganizar sus calendarios.

Esto deja a Nintendo con varias ventanas posibles para el remake de Ocarina of Time: el periodo de verano-otoño (julio a octubre), la antesala navideña (primera quincena de diciembre) o incluso el primer trimestre de 2027 si la compañía prefiere evitar competencia directa.

Nintendo Switch 2 Consola de Nintendo. (Nintendo)

Qué significa para el catálogo Nintendo Switch 2 en 2026

El remake de Ocarina of Time se suma a una lista creciente de exclusivas confirmadas para Nintendo Switch 2 en 2026, que incluye:

Mario Kart World (ya disponible, incluido en el Paquete Nintendo Switch 2: Elige tu juego lanzado el 3 de junio).

(ya disponible, incluido en el Paquete Nintendo Switch 2: Elige tu juego lanzado el 3 de junio). Donkey Kong Bananza (ya disponible, incluido en el mismo paquete promocional).

(ya disponible, incluido en el mismo paquete promocional). Pokémon Pokopia (ya disponible, completa el trío del paquete).

(ya disponible, completa el trío del paquete). Splatoon Raiders (lanzamiento 23 de julio de 2026, confirmado en Nintendo Direct previo).

(lanzamiento 23 de julio de 2026, confirmado en Nintendo Direct previo). Super Mario Bros. Wonder Switch 2 Edition (lanzamiento 26 de marzo de 2026, ya disponible).

(lanzamiento 26 de marzo de 2026, ya disponible). The Legend of Zelda: Ocarina of Time remake (lanzamiento durante 2026, sin fecha exacta).

El portafolio convierte a la Nintendo Switch 2 en una de las consolas con mayor catálogo de lanzamientos exclusivos del año, especialmente para jugadores de larga trayectoria que reconocen el peso de las marcas que Nintendo está renovando: Mario, Donkey Kong, Pokémon, Splatoon, Zelda.

Nintendo aún no confirmó si el remake incluirá funciones cooperativas, modos adicionales o contenido inédito respecto al juego original. La compañía adelantó que esos detalles llegarán durante las próximas semanas a través de su canal oficial y de las redes sociales de la marca.

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