Rematan Nintendo Switch 2 por menos de 10 mil pesos

Nintendo es una de las marcas más importantes en videojuegos a nivel mundial y aunque su más reciente lanzamiento que fue la Switch 2 sorprendió a muchos por su elevado precio, actualmente se encuentra en promoción.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.
Chedraui remata Nintendo Switch 2
La consola Nintendo Switch 2 tiene un precio regular de 10 mil 339 pesos, sin embargo, en Chedraui esta en promoción y cuesta 9 mil 690 pesos. Además la puedes pagar a 3 plazos sin comisión si es tu primera compra.
Características de la Nintendo Switch 2
Este dispositivo cuenta con una pantalla 1080 p de 7.9 pulgadas y tiene tres modos de juego: portátil, semi portátil y modo TV. Tiene 256 GB de almacenamiento.
La pantalla resalta la potencia de procesamiento y rendimiento gráfico de la consola. La base actualizada respalda la reproducción de imágenes en resolución de hasta 4K y la velocidad de fotogramas de hasta 120 fps en juegos y pantallas compatibles.
Cuenta con controles Joy-Con 2 re imaginados que encajan mediante conectores magnéticos y cada control puede utilizarse como un mouse en los juegos compatibles.
Juegos disponibles para la Nintendo Switch 2
Los juegos disponibles para el Nintendo Switch 2 son:
- Super Mario Bros. Wonder
- Pokémon Pokopia
- Mario Tennis Fever
- Animal Crossing New Horizons
- inKONBINI. One Store. Many Stories
- Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire SUrvivors
- PRAGMATA
- Hello Kitty Island Adventure: Villa Urbe
- Overwatch
- MOUSE: P.I For Hire
- Content Warning
- Goat Simulator 3
- Darwin’s Paradox!
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.