Rematan Nintendo Switch 2 por menos de 10 mil pesos

Nintendo es una de las marcas más importantes en videojuegos a nivel mundial y aunque su más reciente lanzamiento que fue la Switch 2 sorprendió a muchos por su elevado precio, actualmente se encuentra en promoción.

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Chedraui remata Nintendo Switch 2

La consola Nintendo Switch 2 tiene un precio regular de 10 mil 339 pesos, sin embargo, en Chedraui esta en promoción y cuesta 9 mil 690 pesos. Además la puedes pagar a 3 plazos sin comisión si es tu primera compra.

Características de la Nintendo Switch 2

Este dispositivo cuenta con una pantalla 1080 p de 7.9 pulgadas y tiene tres modos de juego: portátil, semi portátil y modo TV. Tiene 256 GB de almacenamiento.

La pantalla resalta la potencia de procesamiento y rendimiento gráfico de la consola. La base actualizada respalda la reproducción de imágenes en resolución de hasta 4K y la velocidad de fotogramas de hasta 120 fps en juegos y pantallas compatibles.

Cuenta con controles Joy-Con 2 re imaginados que encajan mediante conectores magnéticos y cada control puede utilizarse como un mouse en los juegos compatibles.

Juegos disponibles para la Nintendo Switch 2

Los juegos disponibles para el Nintendo Switch 2 son:

Super Mario Bros. Wonder

Pokémon Pokopia

Mario Tennis Fever

Animal Crossing New Horizons

inKONBINI. One Store. Many Stories

Vampire Crawlers: The Turbo Wildcard from Vampire SUrvivors

PRAGMATA

Hello Kitty Island Adventure: Villa Urbe

Overwatch

MOUSE: P.I For Hire

Content Warning

Goat Simulator 3

Darwin’s Paradox!

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