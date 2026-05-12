Nintendo lanza el paquete Switch 2: Choose Your Game Bundle

Nintendo anunció el lanzamiento del paquete Switch 2: Choose Your Game Bundle que incluye una consola y código de descarga para canjear una versión digital de tu juego favorito, pero solo estará disponible por tiempo limitado y en adn Noticias te contamos todos los detalles.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué incluye el paquete Switch 2: Choose Your Game Bundle?

Este paquete incluye una consola Nintendo Switch 2 y un código de descarga para canjear una versión digital del juego:

Mario Kart World: donde podrás competir sin interrupciones en circuitos con muchos lugares para visitar a tu propio ritmo.

Donkey Kong Bananza: donde te abres camino a través de capas y capas con habilidades especiales, puedes atravesar paredes, excavar túneles con tus puños y donde puedes potenciar a Donkey Kong con diferentes Transformaciones Bananza.

Pokémon Pokopia: es un simulador de vida donde juegas como un Ditto transformado en humano que intenta restaurar un mundo devastado usando sus habilidades de transformación y nuevas capacidades de creación.

Nintendo busca ofrecer una experiencia más potente y mejorada para jugar en cualquier momento y lugar, puedes disfrutar de juegos con resolución 4K y la función Game Chat.

Fecha de lanzamiento y precio

El paquete Nintendo Switch 2: Choose Your Game Bundle tiene un precio de 499.99 dólares, es decir alrededor de 8 mil 628 pesos al cambio del día de hoy y estará disponible a principio de junio en comercios participantes hasta agotar existencias. Comprar este paquete permitirá ahorrar 29.99 dólares respecto a comprar todo por separado.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.