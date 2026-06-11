Nintendo Switch 2: lanzan paquete con Mario Kart, Donkey Kong o Pokémon incluido por tiempo limitado

Nintendo oficializó el lanzamiento en México del Paquete Nintendo Switch 2: Elige tu juego, una promoción comercial que combina la consola más reciente de la compañía japonesa con un código de descarga canjeable por uno de tres títulos exclusivos de Switch 2. El comunicado fue publicado en el portal oficial Nintendo México (nintendo.com/es-mx) y confirma la disponibilidad efectiva del paquete en tiendas participantes a partir de esta semana, después de que el anuncio inicial circulara en mayo.

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Qué incluye el paquete Nintendo Switch 2: Elige tu juego

Cada paquete promocional viene con dos elementos: un sistema Nintendo Switch 2 estándar y un código de descarga digital canjeable por uno de los tres juegos seleccionados por Nintendo para esta campaña. El comprador elige el título al momento de adquirir el paquete, según el inventario disponible en la tienda participante.

Nintendo Switch 2: Elige tu juego El paquete incluye Mario Kart World, Donkey Kong Bananza o Pokémon Pokopia. (Nintendo)

Estos son los tres juegos disponibles para canjear el código de descarga, con sus precios oficiales por separado según Nintendo México:

Mario Kart World : el juego de carreras más grande de la saga Mario Kart hasta la fecha. Permite competir sin interrupciones en pistas conectadas a lo largo de un vasto entorno interconectado, con la posibilidad de explorar el mundo del juego al ritmo del jugador. Precio individual oficial Nintendo: $1,649.00 pesos.

: el juego de carreras más grande de la saga Mario Kart hasta la fecha. Permite competir sin interrupciones en pistas conectadas a lo largo de un vasto entorno interconectado, con la posibilidad de explorar el mundo del juego al ritmo del jugador. Donkey Kong Bananza : aventura de exploración que combina la fuerza bruta de Donkey Kong con las habilidades especiales de canto de Pauline. Los jugadores pueden atravesar paredes, tallar túneles con sus puños, golpear el suelo y arrancar trozos de terreno para lanzarlos. Precio individual oficial Nintendo: $1,449.00 pesos.

: aventura de exploración que combina la fuerza bruta de Donkey Kong con las habilidades especiales de canto de Pauline. Los jugadores pueden atravesar paredes, tallar túneles con sus puños, golpear el suelo y arrancar trozos de terreno para lanzarlos. Pokémon Pokopia: simulador de vida donde el jugador toma el control de un Ditto transformado en humano que intenta restaurar un mundo marchito mediante habilidades de transformación y nuevas capacidades de creación. Apunta a un perfil más relajado dentro del catálogo Pokémon, con énfasis en construcción, exploración y socialización con Pokémon. Precio individual oficial Nintendo: $1,449.00 pesos.

Qué ofrece la Nintendo Switch 2 frente a la consola anterior

La Nintendo Switch 2 se lanzó en México en junio de 2025 como la sucesora de la Nintendo Switch original (que llegó a México en 2017). La nueva consola representa el salto generacional más importante de la compañía japonesa de los últimos ocho años. Estas son las características principales según Nintendo México:

Pantalla: LCD de 7.9 pulgadas compatible con resolución Full HD (1080p) en modo portátil.

LCD de 7.9 pulgadas compatible con resolución Full HD (1080p) en modo portátil. Resolución de salida: hasta 4K cuando se conecta a una pantalla compatible (con frecuencia limitada a 60 fps en salida 4K).

hasta cuando se conecta a una pantalla compatible (con frecuencia limitada a 60 fps en salida 4K). Tasa de refresco: hasta 120 fps en modo portátil para experiencia de juego fluida en títulos compatibles.

hasta 120 fps en modo portátil para experiencia de juego fluida en títulos compatibles. Controles Joy-Con 2 rediseñados: con funcionalidad de control de mouse que permite usar el control como si fuera un ratón de computadora en juegos compatibles, una característica inédita en la línea Nintendo Switch.

con que permite usar el control como si fuera un ratón de computadora en juegos compatibles, una característica inédita en la línea Nintendo Switch. GameChat: función que permite jugar con amigos y familiares como si estuvieran al lado, aunque estén a kilómetros de distancia. Requiere conexión a internet, suscripción a Nintendo Switch Online y una cuenta Nintendo. Para funciones de video se necesita una cámara USB compatible.

función que permite jugar con amigos y familiares como si estuvieran al lado, aunque estén a kilómetros de distancia. Requiere conexión a internet, suscripción a Nintendo Switch Online y una cuenta Nintendo. Para funciones de video se necesita una cámara USB compatible. Controles parentales: sistema integrado que permite a los adultos gestionar el contenido al que sus hijos pueden acceder, configurable desde la app Nintendo Switch Parental Controls.

sistema integrado que permite a los adultos gestionar el contenido al que sus hijos pueden acceder, configurable desde la app Nintendo Switch Parental Controls. Compatibilidad retroactiva: la consola es compatible con juegos digitales y físicos de la Nintendo Switch original, lo que permite a los compradores conservar su biblioteca previa.

Por qué este paquete tiene ventana editorial fuerte en junio 2026

Para hogares mexicanos que evalúan regalos tecnológicos con la mira puesta en el Mundial 2026 (11 de junio) y el Día del Padre (15 de junio), el paquete Nintendo Switch 2: Elige tu juego combina cuatro elementos clave: una consola que funciona como dispositivo portátil para uso individual y como sistema conectado a televisor para uso familiar; un juego digital incluido en el precio del paquete; tres opciones de juego para distintos perfiles de jugador (carreras, exploración o simulación); y disponibilidad inmediata en tiendas participantes sin necesidad de espera prolongada.

El paquete cubre tres perfiles distintos de comprador con una sola promoción. Mario Kart World apunta a familias con niños y adolescentes que comparten partidas multijugador, formato que se intensifica durante las vacaciones de verano y la temporada Mundial. Donkey Kong Bananza es la opción para jugadores que prefieren historias de exploración y resolución de problemas con narrativa, con perfil más solitario aunque con componente cooperativo. Pokémon Pokopia apunta al público que busca experiencia tranquila con énfasis en construcción y socialización, perfil que coincide con el éxito comercial reciente de juegos como Animal Crossing.

Forma de compra y garantía

El Paquete Nintendo Switch 2: Elige tu juego está disponible en tiendas participantes de México que comercializan productos Nintendo de manera oficial, entre las que históricamente figuran Liverpool, Bodega Aurrera, Walmart, Costco, Sam’s Club, Amazon, Mercado Libre, GamePlanet, Sears y Elektra. La promoción está disponible por tiempo limitado y hasta agotar existencias; cada tienda fija su propia fecha de inicio y finalización de la oferta según inventario. Conviene revisar disponibilidad y precio final en cada retailer antes de decidir la compra, ya que el precio del paquete puede variar entre comercios y se complementa con planes de pago a meses sin intereses según la política comercial de cada cadena.

El equipo incluye garantía oficial Nintendo México que cubre defectos de fábrica. Conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía en caso de incidencia, y registrar la consola en la cuenta Nintendo para acceder a la tienda digital, descargar el juego del paquete con el código incluido y configurar los controles parentales si el usuario es menor de edad.

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