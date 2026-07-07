De Roberto Martínez a Javier Aguirre: Lista de los técnicos que han caído durante el Mundial 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está entrando en sus últimas semanas con la clasificación a los cuartos de final; sin embargo, algunas de las selecciones ya eliminadas han comenzado un proceso de restructuración y han dicho adiós a los técnicos que las llevaron al torneo.

Hasta este martes 7 de julio, personajes como Javier Aguirre, Roberto Martínez o Julian Nagelsmaan ya han dicho adiós a sus equipos tras no pasar a las rondas decisivas de la competencia.

ES EL TURNO DE RAFA MÁRQUEZ 👊



Aguirre se deshace en elogios para Rafita que será su sucesor en el banquillo de la Selección Azteca, Javier rescata puntos que nos hacen pensar que vamos por buen camino y esta seguro de que Rafa no va a defraudar 🇲🇽 #ElCanalDelMundial… pic.twitter.com/rq3NW5oRKb — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 6, 2026

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Lista de entrenadores que dijeron adiós tras el Mundial 2026

Estos son los entrenadores que dejaron su cargo tras ser eliminados:

Sabri Lamouchi (Túnez)

Hervé Renard (Túnez)

Steve Clarke (Escocia)

Miroslav Koubek (Chequia)

Hong Myung-Bo (Corea del Sur)

Sebastián Beccacece (Ecuador)

Ronald Koeman (Países Bajos)

(Países Bajos) Julian Nagelsman (Alemania)

(Alemania) Carlos Queiroz (Ghana)

Roberto Martínez (Portugal)

Entrenadores cuya salida de selección es probable tras terminar el Mundial 2026

Aunque su salida ya fue anuncia por ellos mismos, hasta el momento siguen vinculados a sus selecciones y se espera que el anuncio se dé con el pasar de las semanas:

Marcelo Bielsa (Uruguay)

(Uruguay) Javier Aguirre (México)

(México) Didier Deschamps (Francia)

¿Quién será el próximo entrenador de la Selección Mexicana?

Tras perder ante Inglaterra en el Estado Ciudad de México en la ronda de octavos de final, Javier Aguirre anunció su salida de la selección al mencionar que “el sueño terminó”.

Sin embargo, en la conferencia de prensa se confirmó lo que muchos sabía y es que Rafael Márquez asumirá el control del combinado nacional.

“Hablé con Rafa porque somos personas de futbol mexicano, lo tuve como jugador y de compañero, está más que capacitado (...) estoy contento con el crecimiento de Rafa”, puntualizó la noche del 5 de julio.

Márquez Álvarez tiene experiencia como director técnico en el RSD Alcalá y el Barcelona B, en este último trabajó con las actuales estrellas de la Selección Española como Gavi o Lamine Yamal.

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