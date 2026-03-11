De Europa a Liga MX; porteros que podrían suplir a Luis Ángel Malagón en el Mundial 2026

Este miércoles 11 de marzo el Club América de la Liga MX confirmó la peor noticia para Luis Ángel Malagón, pues tras los estudios realizados al también arquero de la Selección Mexicana, se confirmó la ruptura del tendón de aquiles que le impedirá estar en el Mundial de este mismo 2026.

De acuerdo con lo mencionado por el club azulcrema el arquero mexicano deberá pasar por quirófano, lo cual lo mantendrá alejado de las canchas por aproximadamente seis meses por motivos de su recuperación.

¿Qué porteros podrían suplir a Malagón en el Mundial 2026?

A pesar de lo antes señalado, es importante destacar que Javier Aguirre cuenta con varias opciones para suplir la baja de Luis Ángel Malagón en la portería de la Selección Mexicana, pues hoy en día destacan los nombres de Andrés Sánchez, Andrés Gudiño y hasta el de Carlos Acevedo como opciones para el tricolor.

Más allá de los tres guardametas antes mencionados, es importante destacar que se tiene previsto que el “Vasco” convoque a Guillermo Ochoa para los partidos amistosos ante Portugal y Bélgica, esto con la finalidad de poder verlo de cerca de cara al Mundial 2026.

Números de Ochoa, Andrés Sánchez y Gudiño

Tanto Andrés Sánchez como Andrés Gudiño han destacado dentro de la Liga MX gracias a lo hecho con Atlético de San Luis y el Cruz Azul respectivamente, pues ambos arqueros son de los mejores rankeados por sus atajadas y portería en cero.

De acuerdo con Transfermarkt, los números de los tres porteros antes mencionados con sus actuales equipos son los siguientes:

Andrés Sánchez: 102 partidos jugados, 173 goles concedidos y 18 porterías en cero

Andrés Gudiño: 43 partidos jugados, 51 goles concedidos y 11 porterías en cero

Guillermo Ochoa: 23 partidos jugados, 33 goles concedidos y 6 porterías en cero

¿Cuándo se define la lista para el Mundial 2026?

Vale la pena mencionar que la lista definitiva de la Selección Mexicana quedará completamente definida en mayo próximo, fecha en la cual se espera conocer a los jugadores de la Liga MX que no podrán disputar la liguilla por motivos de concentración para el Mundial 2026.

