Mundial 2038: La propuesta de las 64 selecciones en la que México sería sede por cuarta ocasión

Con una avanzada competencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ todo apunta a que el nuevo formato de 48 selecciones y un mayor número de sedes será un éxito rotundo para los organizadores.

Para esta competencia en Estados Unidos tendrá 78 partidos, incluyendo toda la fase final a partir de dieciseisavos y la gran Final; mientras que en México y Canadá se disputaron 13 partidos por sede para un total de 104 juegos.

¿Cuándo se jugaría un Mundial con 64 selecciones?

La propuesta de crecer el Mundial al doble de selecciones fue del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, quien ha manifestado que el Mundial de 2030 debería incluir a 64 equipos.

“Solo una vez se cumplen 100 años. Por eso proponemos, por única vez, llevar este aniversario a 64 equipos, en tres continentes simultáneos”, dijo.

La propuesta podría proyectarse para el Mundial 2038, ya que para el 2030 España, Portugal y Marruecos serán las sedes se disputará con 48 equipos, y Uruguay, Argentina y Paraguay, tendrá partidos inaugurales

En 2034 se sabe que la vigésimo quinta edición de la Copa del Mundo volverá a Asia y la sede será Arabia Saudita.

¿Cómo es la propuesta para el Mundial 2038?

La propuesta es que los países no solo sean sedes de partidos inaugurales como será el caso de Argentina, Paraguay y Uruguay sino que cada país reciba todos los encuentros de su propio grupo.

De acuerdo con el internacionalista de la Universidad Iberoamericana, Erasmo Zarazúa, esto podría implicar que México junto con su confederación la Concacaf pueda llevar una candidatura y tener su cuarta Copa del Mundo.

La idea está bajo estudio de la FIFA, y aunque el experto pone a México en el radar, también proyecta a China, India y Australia como los principales candidatos.

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