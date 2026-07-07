EN VIVO: Clasificados a cuartos de final del Mundial 2026 hoy 7 de julio

Este martes 7 de julio de 2026 llegó la última jornada de los octavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y se definirá el último juego de los cuartos entre los encuentros:

Argentina vs Egipto

Suiza vs Colombia

El primero está agendado a las 10:00 horas (tiempo local), mientras que el segundo a las 14:00 horas, éste lo podrás ver gratis y EN VIVO por Azteca Deportes.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Minuto a minuto de los octavos de final del Mundial 2026 hoy 7 de julio

Partidos definidos de los cuartos de final del Mundial 2026

Los octavos de final de la Copa Mundial iniciaron el sábado 4 de julio y, desde entonces, se definieron tres partidos para los cuartos de final, mismos que comenzarán el próximo jueves 9 de julio.

Los partidos definidos hasta el momento son:

Francia vs Marruecos : jueves 9 de julio a las 14:00 horas

: jueves 9 de julio a las 14:00 horas España vs Bélgica : viernes 10 de julio a las 13:00 horas

: viernes 10 de julio a las 13:00 horas Noruega vs Inglaterra: sábado 11 de julio a las 15:00 horas

El último encuentro, que se definirá este día, está agendado también para el sábado 11 de julio a las 19:00 horas.

¿Dónde y a qué hora ver el Suiza vs Colombia hoy?

El partido lo podrás seguir con los mejores comentaristas y analistas del futbol mexicano, es decir, con el equipo de Azteca Deportes en los siguientes canales:

Azteca 7

Azteca Deportes Network

aztecadeportes.com

App Azteca Deportes

adn Noticias. Te hablamos con la verdad. Suscríbete nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.