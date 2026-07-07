En plena competencia futbolera donde varias naciones participan para saber cuál es el mejor, la casa encuestadora Polls.MX reveló un estudio de la revista ScienceDirect donde la competencia real está entre las piernas de los caballeros y se dio a conocer cuál es el ranking mundial del tamaño del pene.

De entre 76 naciones que participaron en el estudio se dividieron entre “Los más grandes”, “Los grandes”, “Los medianos”, “Los pequeños” y “Los más pequeños”.

Naciones con el tamaño del pene más grandes

Entre las naciones con el tamaño del pene más grandes figuran 14 países y de las que Ecuador es la campeona definitiva con una talla promedio que oscila en los 17.59 cms de tamaño del miembro ya erecto; le siguen:

República del Congo

Nigeria

Venezuela

Colombia

Sudán

Jamaica

Cuba

Brasil

Zimbabue

Países Bajos

Paraguay

Líbano

Dinamarca

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Naciones con el tamaño del pene grandes

Tras las naciones ya mencionadas vienen los que secundan a los más grandes entre los que destacan Kenia, Bolivia y República Dominicana con promedios de 14.98 cms, 17.7 cms y 14.69 cms respectivamente. Les siguen:

Bulgaria

Chile

Francia

Alemania

Australia

Haití

Noruega

Reino Unido

Panamá

Rusia

Suecia

Naciones con el tamaño del pene medianos

Tras los grandes llega el conteo de los medianos donde figuran: Sudáfrica, Canadá, Georgia, Egipto y Argentina entre otras naciones.

Naciones con el tamaño del pene pequeños

Para las naciones que tienen el tamaño del pene más pequeño los promedios van de los 12.95 cms a los 12.18 cms y esta sección la lidera Suiza.

Naciones con el tamaño del pene más pequeños

Ya en los últimos lugares del ranking mundial de habitantes con el pene más pequeño aparecen naciones que tienen un promedio que va de los 11.58 cms a los 9.43 cms.

Los últimos tres lugares lo ocupan Nepal, Corea del Norte y Tailandia

¿En qué lugar está México en el ranking mundial del tamaño del pene?

Nuestro país se encuentra en el lugar número 28 de las naciones en el ranking del tamaño del pene a nivel mundial y sus habitantes promedian 14.09 cms por debajo de Rusia, Panamá y Alemania entre otros y por encima de Sudáfrica, Bélgica, Portugal y Argentina.

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