Reiniciar tu celular una vez por semana no es por velocidad: los expertos en ciberseguridad lo recomiendan por esta otra razón

En un momento en que los ciberataques son moneda corriente, acciones sencillas pero efectivas en el celular (ya sea Android o iPhone) pueden marcar la diferencia. En este sentido la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de Estados Unidos recomienda reiniciar los dispositivos.

Aunque muchos usuarios reinician sus celulares únicamente cuando se ponen lentos, esta acción puede ser incluso más útil de lo que se cree.

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¿Por qué la NSA recomienda reiniciar el celular una vez por semana?

Un informe de seguridad de la NSA asegura que apagar y encender el teléfono periódicamente es una medida fundamental para interrumpir procesos maliciosos en el dispositivo. La agencia advierte que algunas amenazas pueden infiltrarse en el sistema sin necesidad de que el usuario interactúe con enlaces sospechosos.

Al reiniciar el equipo, el sistema operativo cierra todas las aplicaciones y servicios en segundo plano y elimina parte de la información almacenada en la memoria RAM. Muchos tipos de malware moderno residen en la memoria de trabajo del teléfono para evitar ser detectados, y al cortar la energía, estos códigos maliciosos pierden su punto de apoyo, dificultando que los atacantes mantengan acceso a la información personal.

La autenticación en dos pasos es una de las medidas que la NSA recomienda combinar con el reinicio semanal del celular. (Getty Images)

¿Reiniciar el celular es suficiente para protegerlo de ciberataques?

Reiniciar el celular es una medida preventiva ante los ciberataques. La NSA aclara que esto no sustituye a un buen antivirus ni a las actualizaciones de seguridad oficiales. Si un ciberdelincuente logró instalar un programa malicioso persistente en el almacenamiento interno, el reinicio no lo eliminará. Sin embargo, sí frustrará los intentos de recolección de datos en tiempo real.

Sumado a eso, la agencia recomienda combinar el reinicio semanal con medidas de prevención adicionales:

Bloqueo de pantalla : usar biometría o un PIN seguro

: usar biometría o un PIN seguro Autenticación en dos pasos : indispensable para redes sociales y apps bancarias

: indispensable para redes sociales y apps bancarias Evitar ingresar a enlaces sospechosos : no abrir correos de remitentes desconocidos ni escanear códigos QR de dudosa procedencia

: no abrir correos de remitentes desconocidos ni escanear códigos QR de dudosa procedencia Descargar desde fuentes oficiales

Actualizar el software: instalar siempre los últimos parches de seguridad disponibles

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