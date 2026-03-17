Con 25% de ahorro: Walmart baja el precio del Samsung Galaxy A56, cámara de 50MP y 15 meses sin intereses

El Samsung Galaxy A56 5G en Walmart tiene nuevo precio: $6,001 pesos, con una rebaja de casi $2,000 que pone al alcance de más usuarios un equipo con inteligencia artificial, pantalla AMOLED de 120Hz y soporte de actualizaciones por seis años.

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¿Qué hace especial al Samsung Galaxy A56 5G?

Samsung no juega en las ligas menores. La marca coreana integra por primera vez en su gama media herramientas de Galaxy AI, como Circle to Search para encontrar con un círculo lo que ves en pantalla, o Object Eraser para borrar elementos no deseados de tus fotos. Todo esto corre sobre Android 15 con One UI 7, la capa de personalización más reciente de la compañía.



Pantalla de 6.7 pulgadas Super AMOLED FHD+: Tasa de refresco de 120Hz para desplazamientos suaves en redes sociales y menos cansancio visual al leer. Con brillo de hasta 1200 nits, puedes checar el celular bajo el sol fuerte sin problema, ideal para el clima de Guadalajara o Monterrey.

Tasa de refresco de 120Hz para desplazamientos suaves en redes sociales y menos cansancio visual al leer. Con brillo de hasta 1200 nits, puedes checar el celular bajo el sol fuerte sin problema, ideal para el clima de Guadalajara o Monterrey. Rendimiento sin trabas: Procesador Exynos 1580 de ocho núcleos + 8 GB de RAM. Esta combinación mantiene abiertas WhatsApp, mapas y tu serie en streaming al mismo tiempo, sin que el equipo se congele a mitad del día.

Procesador Exynos 1580 de ocho núcleos + 8 GB de RAM. Esta combinación mantiene abiertas WhatsApp, mapas y tu serie en streaming al mismo tiempo, sin que el equipo se congele a mitad del día. Batería para todo el día (y más): 5,000 mAh con autonomía de hasta dos días en uso moderado. Si se agota, la carga rápida de 45W la recupera en minutos. Plus: certificación IP67 que protege contra salpicaduras, polvo e inmersiones accidentales de hasta 1 metro por 30 minutos, un alivio para quien anda en la calle con lluvias o trabaja al aire libre.

5,000 mAh con autonomía de hasta dos días en uso moderado. Si se agota, la carga rápida de 45W la recupera en minutos. Plus: certificación IP67 que protege contra salpicaduras, polvo e inmersiones accidentales de hasta 1 metro por 30 minutos, un alivio para quien anda en la calle con lluvias o trabaja al aire libre. Cámaras que sí rinden: Sensor principal de 50 MP con estabilización óptica (OIS) para fotos nítidas en interiores o de noche, aunque tiembles un poco. Se suma una lente ultra gran angular de 12 MP para paisajes completos y una macro de 5 MP para primeros planos detallados. La frontal de 12 MP graba en 4K, perfecta para creadores de contenido o videollamadas que se vean profesionales.

Samsung Galaxy A56, en Walmart.|Walmart

¿Cómo aprovechar la oferta de Samsung en Walmart?

Walmart aplica un descuento directo del 25% sobre el precio original de $7,999. El ahorro de $1,998 se refleja en caja, sin necesidad de cupones o códigos. Quienes prefieren diferir el pago pueden hacerlo hasta en 15 meses sin intereses con tarjetas participantes como BBVA, Citibanamex o HSBC. También existe la opción de 18 mensualidades fijas, aunque con intereses según el banco emisor.

La entrega a domicilio llega en 24 a 48 horas según la zona metropolitana. Si urge, el pickup en tienda permite recoger el equipo el mismo día en sucursales seleccionadas, sin costo adicional. La garantía de un año corre por cuenta de Samsung, con soporte técnico en centros autorizados en todo el país.

Con seis años de actualizaciones de software prometidas, el Galaxy A56 5G no es solo una compra del momento: es una apuesta a largo plazo. Mientras la competencia aprieta en la gama media, Samsung refuerza su posición con funciones de IA accesibles y construcción premium en metal y cristal.