Liverpool rebaja el kit de pesca Belug de 21 piezas con caña telescópica, carrete giratorio y estuche organizador

El Kit de pesca Belug de 21 piezas —conjunto completo con caña telescópica, carrete giratorio y todos los accesorios básicos para comenzar a pescar— pasó de $2,000 a $1,750.35 pesos en Liverpool, lo que representa un ahorro directo de $249.65 pesos sobre el precio de catálogo.

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Liverpool ofrece las opciones habituales de pago: pago de contado, tarjeta de crédito, débito, monedero electrónico, PayPal y depósito en efectivo, además de la opción Click & Collect para recoger en tienda sin costo en sucursales con existencia. La compra incluye envío gratuito con cobertura nacional para compras superiores a $499 pesos.

Qué ofrece el kit de pesca Belug de 21 piezas para audiencia recreacional

El Kit de pesca Belug es una de las propuestas más completas dentro del segmento accesible de equipo deportivo para pesca. Se posiciona como conjunto ideal para principiantes y para pescadores recreacionales que buscan un equipo compacto y portátil para viajes carreteros, vacaciones familiares en lagos y presas, o aventuras al aire libre durante el verano mexicano.

Kit Pesca en Liverpool Ahorro directo de casi $250 respecto al valor original. (Liverpool)

Estas son las especificaciones principales del kit según la información oficial disponible y catálogos comparables de la marca Belug:

Marca: Belug (marca accesible con presencia en Liverpool, Coppel y otros retailers mexicanos, especializada en productos multi-categoría para el hogar y actividades recreativas).

(marca accesible con presencia en Liverpool, Coppel y otros retailers mexicanos, especializada en productos multi-categoría para el hogar y actividades recreativas). Contenido total: 21 piezas en un solo paquete listo para pescar sin comprar accesorios adicionales.

en un solo paquete listo para pescar sin comprar accesorios adicionales. Caña telescópica: de plástico reforzado con fibra de vidrio para durabilidad y flexibilidad, con longitud variable retráctil para portabilidad (formato compacto para transporte en mochila o cajuela del auto).

de para durabilidad y flexibilidad, con longitud variable retráctil para portabilidad (formato compacto para transporte en mochila o cajuela del auto). Carrete giratorio: de plástico duradero con rodamiento 2BB (dos rodamientos de bolas) y relación de velocidad 5.2 a 1 para recogida ágil de línea.

de plástico duradero con (dos rodamientos de bolas) y para recogida ágil de línea. Manejo intercambiable: el carrete permite configuración para mano izquierda o derecha según preferencia del usuario.

el carrete permite configuración para mano izquierda o derecha según preferencia del usuario. Sistema anti-retroceso instantáneo: integrado en el carrete para mayor control durante la pesca.

integrado en el carrete para mayor control durante la pesca. Capacidad de línea del carrete: en libras/yardas (3 lb / 180 yd + 4 lb / 145 yd + 6 lb / 90 yd) y milímetros/metros (0.18 mm / 165 m + 0.20 mm / 135 m + 0.25 mm / 85 m).

en libras/yardas (3 lb / 180 yd + 4 lb / 145 yd + 6 lb / 90 yd) y milímetros/metros (0.18 mm / 165 m + 0.20 mm / 135 m + 0.25 mm / 85 m). Estuche organizador: con divisores extraíbles para mantener los accesorios en orden durante el transporte.

con divisores extraíbles para mantener los accesorios en orden durante el transporte. Caja de accesorios: incluye clip, tijeras y compartimentos organizados.

incluye clip, tijeras y compartimentos organizados. Ganchos de pesca: varios tamaños incluidos para distintas especies.

varios tamaños incluidos para distintas especies. Flotadores: varios de 2 gramos cada uno para diferentes profundidades.

varios de 2 gramos cada uno para diferentes profundidades. Señuelos artificiales: kit variado que incluye señuelos de cola amarilla, señuelos de tubo, señuelos de langosta luminosos, señuelos de cola verde grande, señuelos de langosta roja, señuelos de lombriz roja, señuelos de cuchara y señuelos giratorios.

kit variado que incluye señuelos de cola amarilla, señuelos de tubo, señuelos de langosta luminosos, señuelos de cola verde grande, señuelos de langosta roja, señuelos de lombriz roja, señuelos de cuchara y señuelos giratorios. Plomos: para lastrar la línea y ajustar la profundidad de la pesca.

para lastrar la línea y ajustar la profundidad de la pesca. Ganchos de cabeza de plantilla: para técnica de pesca con jig.

para técnica de pesca con jig. Asientos flotantes: para configuración de la línea con flotadores.

para configuración de la línea con flotadores. Cuentas y accesorios menores: para armado de aparejos.

para armado de aparejos. Uso principal: pesca recreacional en agua dulce (lagos, presas, ríos) principalmente para principiantes y pescadores ocasionales.

pesca recreacional en agua dulce (lagos, presas, ríos) principalmente para principiantes y pescadores ocasionales. Portabilidad: ideal para viajes carreteros, vacaciones familiares, campamentos y actividades al aire libre.

Forma de envío en Liverpool y garantía del producto

El producto se vende y envía directamente por Liverpool con cobertura nacional y envío gratuito en compras superiores a $499 pesos. La cadena ofrece la opción de Click & Collect (compra en línea con recolección en tienda sin costo) y la app móvil Liverpool Pocket con notificaciones de promociones bancarias adicionales según la tarjeta del usuario. Por las dimensiones compactas del empaque del kit (estuche organizador de aproximadamente 11 × 7 × 9.5 cm), la entrega es sencilla y puede coordinarse en domicilio sin requisitos especiales de accesos. El tiempo de entrega oscila entre 3 y 7 días hábiles tras confirmar la orden.

El kit incluye garantía estándar Liverpool que cubre defectos de fábrica. Conviene conservar el comprobante de compra digital y la factura electrónica para activar la garantía en caso de incidencia. Liverpool también ofrece política de devolución dentro de los 30 días naturales posteriores a la recepción del producto, lo que permite verificar que las 21 piezas del kit estén completas y en buen estado antes de comprometer el uso durante la pesca. Al tratarse de equipo deportivo recreacional, conviene revisar el estado de la caña telescópica, el carrete giratorio y el contenido completo del estuche al momento de recibir el producto.

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