¿Y sí sí? Los memes más tristes que dejó la derrota de México en el Mundial 2026

El partido México vs Inglaterra fue uno de los más esperados en los Octavos de Final del Mundial 2026, pues se llevó a cabo en la Ciudad de México, una de las principales sedes de la justa deportiva.

La escuadra mexicana lucho con garra hasta el final; no obstante, los ingleses se impusieron y vencieron con un marcador de 3 a 2.

Por supuesto, el ingenio mexicano no se hizo esperar para retratar la derrota de la Selección Mexicana, que los deja fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Los mejores memes del partido México vs Inglaterra

Los mexicanos han sido unos excelentes anfitriones para los aficionados al fútbol que se esperan cuatro años para disfrutar de los emocionantes partidos del Mundial. Y el ingenio mexicano se ha visto tanto en las calles como en las redes sociales con los famosos memes.

Aquí te compartimos algunos de los mejores memes que logran sacarnos una sonrisa a pesar de la tristeza que los mexicanos sentimos por haber quedado fuera de la justa deportiva.

Yo sin saber nada de fútbol

Selección nacional #México pic.twitter.com/KLsqBAa1fW — Jazmin (@Jazmin92940374) July 6, 2026

Salganse todos de #México

Quiero estar solo

Selección nacional pic.twitter.com/axawDzMACK — Jazmin (@Jazmin92940374) July 6, 2026

¿Quién es el próximo rival de Inglaterra?

Con el triunfo sobre la Selección Mexicana, la escuadra inglesa deberá enfrentar a la selección holandesa, liderada por el delantero Haaland, el próximo sábado 11 de julio.

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