Erling Haaland, la estrella del Manchester City y de la selección noruega, saltó al campo de futbol con un detalle muy especial en su playera que llamó la atención de todos sus seguidores y de los aficionados que disfrutan de los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Pero, ¿qué significa? Si también tienes la duda, sigue leyendo porque en adn Noticias, te revelamos el secreto.

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El origen de “Braut”: Un homenaje al linaje de su madre

Un detalle que no pasó desapercibido para los aficionados al futbol en el partido de Noruega vs Irak, ocurrido este 16 de junio, fue una frase en la playera del famoso delantero: Braut.

Si también lo notaste, te contamos que se trata de una frase muy especial con la que el jugador estrella de Noruega realiza un homenaje al linaje de su madre, que se remonta a generaciones.

Para seguir la tradición de su país, el futbolista colocó su apellido completo en su playera. Su nombre completo es: Erling Braut Haaland. Braut proviene de la familia de su madre, mientras que Haaland viene de su padre, el exfutbolista del Manchester City Alf-Inge Haaland.

El debut histórico de Noruega en la Copa Mundial de la FIFA 2026

El nombre de Erling Haaland suena como uno de los potenciales mejores goleadores del planeta, tal y como su seleccionador lo llama. Y, rápidamente, el delantero demostró de lo que es capaz, marcando un doblete en la primera mitad del encuentro que marcó la historia de Noruega en la justa mundialista.

“Casi todos han podido ver por el videomarcador del estadio cómo me sentía, así que poco más se puede añadir. Pero, obviamente, estoy muy contento y orgulloso de debutar en un Mundial y de haber contribuido a la primera victoria mundialista de Noruega en 28 años”, contó en entrevista.

La estrella del Manchester City lleva un total de 162 goles en 198 partidos desde su llegada al club antes de la temporada 2022/2023.

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