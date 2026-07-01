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¿Y si sí? Así se vivieron los festejos en el Ángel de la Independencia por el triunfo de México y su pase a octavos de final

La Selección Mexicana logró un trunfo histórico ante la escuadra ecuatoriana en la cancha del Estadio Ciudad de México.

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Por: Tania Itzel Vargas
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Este martes 30 de junio, miles de aficionados al futbol se desbordaron en el Ángel de la Independencia, en al Ciudad de México, para celebrar el triunfo de la Selección Mexicana ante sus homólogos de Ecuador.

El equipo de México logró un triunfo histórico, pues se trata de la primera vez que la escuadra mexicana logra su pase a un quinto partido en la justa mundialista.

¿Y si sí? Es el grito que se ha convertido en tendencia del Mundial 2026. Hoy más que nunca la afición mexicana cree que es poisble convertirse en campeones del mundo.

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