¿Para qué sirve la ‘L’ en la transmisión automática del auto y cuándo debes usarla?

Además de las posiciones más conocidas como “P”, “R”, “N” y “D” en la transmisión de vehículos automáticos, ciertos modelos suelen incluir una modalidad identificada con la letra “L”. Aunque suele pasar desapercibida para muchos conductores, esta función está diseñada para ayudar al vehículo en situaciones donde se necesita mayor control o fuerza del motor.

Cuando una bajada obliga a frenar constantemente o una subida demanda un esfuerzo adicional del vehículo, la posición “L” puede convertirse en una herramienta útil.

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¿Qué significa la “L” en la caja automática?

De acuerdo con fabricantes, la posición “L” hace que el auto trabaje en una marcha baja. A diferencia de la “D”, que significa “Drive” y se usa para avanzar de forma normal en ciudad o carretera, la “L” evita que la transmisión suba rápido de cambio.

Por ejemplo, si se conduce en “D” por una avenida plana, el auto cambia de marcha para avanzar con suavidad y ahorrar combustible. En cambio, si se baja una pendiente larga en “L”, el vehículo se mantiene más contenido y ayuda a controlar mejor la velocidad.

En trayectos normales, lo adecuado es usar “D”, sobre todo en:

Calles y avenidas planas

Carretera sin pendientes fuertes

Manejo diario en ciudad

Tráfico común

Recorridos donde no se necesita fuerza extra

La “L”, en cambio, puede ayudar principalmente en estos casos:

Bajadas prolongadas

Subidas muy empinadas

Caminos con lodo, grava o poca tracción

Terrenos irregulares

Manejo con carga pesada

Arrastre de remolque, si el vehículo lo permite

Cuidado al usar la función "L" Emplear esta función todo el tiempo puede provocar un mayor gasto de combustible.

¿Cuándo no se debe usar la “L”?

A pesar de su gran ventaja en terrenos complicados, no se recomienda usar la “L” de forma permanente porque puede hacer que el motor trabaje más de lo necesario.

Usarla sin necesidad puede provocar:

Mayor consumo de combustible

Más ruido del motor

Menor comodidad al manejar

Revoluciones más altas

Esfuerzo innecesario si el camino no lo requiere

¿Qué pasa si mi auto no tiene la letra “L”?

No todos los autos automáticos tienen esta letra. En modelos más recientes, la función puede aparecer con otro nombre o estar integrada en otros modos de manejo.

Algunas alternativas pueden ser:

“B”, usada en algunos vehículos para aumentar la retención del motor

“S”, que puede mantener marchas más bajas por más tiempo

Modo manual o secuencial

Paletas detrás del volante

Modo “Tow/Haul” para remolque o carga

Control de descenso en pendientes, en algunos SUV

¿Cómo usar correctamente la función “L”?

Antes de activarla, es importante revisar:

Si el auto tiene “L”, “B”, modo manual o marchas numeradas

Si el manual recomienda usarla en pendientes o caminos difíciles

A qué velocidad puede activarse

Si el vehículo lleva carga o remolque

Si el camino está mojado, resbaloso o irregular

Si el motor sube demasiado de revoluciones

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