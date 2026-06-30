¿Para qué sirve la ‘L’ en la transmisión automática del auto y cuándo debes usarla?

Además de las posiciones más conocidas como “P”, “R”, “N” y “D” en la transmisión de vehículos automáticos, ciertos modelos suelen incluir una modalidad identificada con la letra “L”. Aunque suele pasar desapercibida para muchos conductores, esta función está diseñada para ayudar al vehículo en situaciones donde se necesita mayor control o fuerza del motor.
Cuando una bajada obliga a frenar constantemente o una subida demanda un esfuerzo adicional del vehículo, la posición “L” puede convertirse en una herramienta útil.
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¿Qué significa la “L” en la caja automática?
De acuerdo con fabricantes, la posición “L” hace que el auto trabaje en una marcha baja. A diferencia de la “D”, que significa “Drive” y se usa para avanzar de forma normal en ciudad o carretera, la “L” evita que la transmisión suba rápido de cambio.
Por ejemplo, si se conduce en “D” por una avenida plana, el auto cambia de marcha para avanzar con suavidad y ahorrar combustible. En cambio, si se baja una pendiente larga en “L”, el vehículo se mantiene más contenido y ayuda a controlar mejor la velocidad.
En trayectos normales, lo adecuado es usar “D”, sobre todo en:
- Calles y avenidas planas
- Carretera sin pendientes fuertes
- Manejo diario en ciudad
- Tráfico común
- Recorridos donde no se necesita fuerza extra
La “L”, en cambio, puede ayudar principalmente en estos casos:
- Bajadas prolongadas
- Subidas muy empinadas
- Caminos con lodo, grava o poca tracción
- Terrenos irregulares
- Manejo con carga pesada
- Arrastre de remolque, si el vehículo lo permite
¿Cuándo no se debe usar la “L”?
A pesar de su gran ventaja en terrenos complicados, no se recomienda usar la “L” de forma permanente porque puede hacer que el motor trabaje más de lo necesario.
Usarla sin necesidad puede provocar:
- Mayor consumo de combustible
- Más ruido del motor
- Menor comodidad al manejar
- Revoluciones más altas
- Esfuerzo innecesario si el camino no lo requiere
¿Qué pasa si mi auto no tiene la letra “L”?
No todos los autos automáticos tienen esta letra. En modelos más recientes, la función puede aparecer con otro nombre o estar integrada en otros modos de manejo.
Algunas alternativas pueden ser:
- “B”, usada en algunos vehículos para aumentar la retención del motor
- “S”, que puede mantener marchas más bajas por más tiempo
- Modo manual o secuencial
- Paletas detrás del volante
- Modo “Tow/Haul” para remolque o carga
- Control de descenso en pendientes, en algunos SUV
¿Cómo usar correctamente la función “L”?
Antes de activarla, es importante revisar:
- Si el auto tiene “L”, “B”, modo manual o marchas numeradas
- Si el manual recomienda usarla en pendientes o caminos difíciles
- A qué velocidad puede activarse
- Si el vehículo lleva carga o remolque
- Si el camino está mojado, resbaloso o irregular
- Si el motor sube demasiado de revoluciones
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