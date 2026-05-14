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Spotify Podcast Awards: Lista completa de ganadores en todas las categorías

Este 2026, Spotify premió a los mejores podcast de México y esta es la lista completa de los ganadores, ¿está tu favorito?

Metadatos del artículo

2 minutos lectura
Escrito por: Itandehui Cervantes

Cada año, Spotify premia el mejor contenido de entretenimiento en la plataforma y el pasado 13 de mayo se llevaron a cabo los Podcast Awards 2026 y en adn Noticias te contamos quiénes fueron los ganadores los cuales de determinaron mediante una votación abierta al público.

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Lista de ganadores de los Spotify Podcast Awards 2026

Había varias categorías diferentes y aquí te decimos cuáles estaban nominados y los que se llevaron el premio.

Top de tops

  • La Cotorrisa GANADORES
  • Las Alucines
  • Relatos de la Noche
  • Gusguri Podcast
  • HABLEMOS DE LO QUE NO EXISTE
  • Se Regalan Dudas
  • Penitencia

Comedia

  • La Cotorrisa GANADOR
  • Las Alucines
  • Las Damitas Histeria
  • Par de Tres
  • Panda Show - Picante

Podcast Revelación

  • Santos Bravos - La Serie GANADORES
  • Mis traumas, mis chistes
  • Besties con MTV
  • Perurba2
  • Criaturitas de la noche

Chisme

  • Noche de Chicxs GANADORA
  • Hablemos de Tal con UnTalFredo
  • Niñas Bien
  • Buzón de quejas
  • VILLA GODÍN PODCAST

Crimen

  • Leyendas Legendarias GANADORES
  • Penitencia
  • CRIMINALISTA NOCTURNO
  • CriminalMente
  • Relatos Forenses Podcast

Salud Mental

  • Seis de Copas GANADORAS
  • Se Regalan Dudas
  • Psicóloga Pau
  • DATE CUENTA PODCAST
  • La Magia del Caos con Aislinn Derbez

Entrevista

  • pepe&chema podcast GANADOR
  • Gusguri Podcast
  • CREATIVO
  • Tengo muchas preguntas al respecto
  • Diario de Un Humano

Terror

  • Relatos de la noche GANADOR
  • Paranormal
  • EXTRA ANORMAL
  • Leyendes Legendarias
  • HABLEMOS DE LO QUE NO EXISTE

Del aire al podcast

  • La Corneta GANADOR
  • La Entrevista con Yordi Rosado
  • Así se hacen los chismes
  • El Podcast de Marco Antonio Regil
  • Martha Debayle

Habla Hispana

  • ROCA PROJECT (ES) GANADOR
  • Psicologia Al Desnudo|@psi.mammoliti (ARG)
  • Los Hombres Sí Lloran (CO)
  • MICRODOSIS DE AMOR PROPIO (CO)
  • La Ruina (ES)
  • La Cruda (ARG)
  • Tengo un Plan (ES)
  • El Podcast de Marian Rojas Estapé (ES)
  • VOS PODÉS (CO)
  • LO QUE TÚ DIGAS con Alex Fidalgo(ES)

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