Cada año, Spotify premia el mejor contenido de entretenimiento en la plataforma y el pasado 13 de mayo se llevaron a cabo los Podcast Awards 2026 y en adn Noticias te contamos quiénes fueron los ganadores los cuales de determinaron mediante una votación abierta al público.

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Lista de ganadores de los Spotify Podcast Awards 2026

Había varias categorías diferentes y aquí te decimos cuáles estaban nominados y los que se llevaron el premio.

Top de tops

La Cotorrisa GANADORES

Las Alucines

Relatos de la Noche

Gusguri Podcast

HABLEMOS DE LO QUE NO EXISTE

Se Regalan Dudas

Penitencia

Comedia

La Cotorrisa GANADOR

Las Alucines

Las Damitas Histeria

Par de Tres

Panda Show - Picante

Podcast Revelación

Santos Bravos - La Serie GANADORES

Mis traumas, mis chistes

Besties con MTV

Perurba2

Criaturitas de la noche

Chisme

Noche de Chicxs GANADORA

Hablemos de Tal con UnTalFredo

Niñas Bien

Buzón de quejas

VILLA GODÍN PODCAST

Crimen

Leyendas Legendarias GANADORES

Penitencia

CRIMINALISTA NOCTURNO

CriminalMente

Relatos Forenses Podcast

Salud Mental

Seis de Copas GANADORAS

Se Regalan Dudas

Psicóloga Pau

DATE CUENTA PODCAST

La Magia del Caos con Aislinn Derbez

Entrevista

pepe&chema podcast GANADOR

Gusguri Podcast

CREATIVO

Tengo muchas preguntas al respecto

Diario de Un Humano

Terror

Relatos de la noche GANADOR

Paranormal

EXTRA ANORMAL

Leyendes Legendarias

HABLEMOS DE LO QUE NO EXISTE

Del aire al podcast

La Corneta GANADOR

La Entrevista con Yordi Rosado

Así se hacen los chismes

El Podcast de Marco Antonio Regil

Martha Debayle

Habla Hispana

ROCA PROJECT (ES) GANADOR

Psicologia Al Desnudo|@psi.mammoliti (ARG)

Los Hombres Sí Lloran (CO)

MICRODOSIS DE AMOR PROPIO (CO)

La Ruina (ES)

La Cruda (ARG)

Tengo un Plan (ES)

El Podcast de Marian Rojas Estapé (ES)

VOS PODÉS (CO)

LO QUE TÚ DIGAS con Alex Fidalgo(ES)

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