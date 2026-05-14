Cada año, Spotify premia el mejor contenido de entretenimiento en la plataforma y el pasado 13 de mayo se llevaron a cabo los Podcast Awards 2026 y en adn Noticias te contamos quiénes fueron los ganadores los cuales de determinaron mediante una votación abierta al público.
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Lista de ganadores de los Spotify Podcast Awards 2026
Había varias categorías diferentes y aquí te decimos cuáles estaban nominados y los que se llevaron el premio.
Top de tops
- La Cotorrisa GANADORES
- Las Alucines
- Relatos de la Noche
- Gusguri Podcast
- HABLEMOS DE LO QUE NO EXISTE
- Se Regalan Dudas
- Penitencia
Comedia
- La Cotorrisa GANADOR
- Las Alucines
- Las Damitas Histeria
- Par de Tres
- Panda Show - Picante
Podcast Revelación
- Santos Bravos - La Serie GANADORES
- Mis traumas, mis chistes
- Besties con MTV
- Perurba2
- Criaturitas de la noche
Chisme
- Noche de Chicxs GANADORA
- Hablemos de Tal con UnTalFredo
- Niñas Bien
- Buzón de quejas
- VILLA GODÍN PODCAST
Crimen
- Leyendas Legendarias GANADORES
- Penitencia
- CRIMINALISTA NOCTURNO
- CriminalMente
- Relatos Forenses Podcast
Salud Mental
- Seis de Copas GANADORAS
- Se Regalan Dudas
- Psicóloga Pau
- DATE CUENTA PODCAST
- La Magia del Caos con Aislinn Derbez
Entrevista
- pepe&chema podcast GANADOR
- Gusguri Podcast
- CREATIVO
- Tengo muchas preguntas al respecto
- Diario de Un Humano
Terror
- Relatos de la noche GANADOR
- Paranormal
- EXTRA ANORMAL
- Leyendes Legendarias
- HABLEMOS DE LO QUE NO EXISTE
Del aire al podcast
- La Corneta GANADOR
- La Entrevista con Yordi Rosado
- Así se hacen los chismes
- El Podcast de Marco Antonio Regil
- Martha Debayle
Habla Hispana
- ROCA PROJECT (ES) GANADOR
- Psicologia Al Desnudo|@psi.mammoliti (ARG)
- Los Hombres Sí Lloran (CO)
- MICRODOSIS DE AMOR PROPIO (CO)
- La Ruina (ES)
- La Cruda (ARG)
- Tengo un Plan (ES)
- El Podcast de Marian Rojas Estapé (ES)
- VOS PODÉS (CO)
- LO QUE TÚ DIGAS con Alex Fidalgo(ES)
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