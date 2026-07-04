¡Tensión en Puebla! Pobladores impiden recuperar un tráiler robado y bloquean el acceso con llantas incendiadas

La inseguridad en las carreteras de México queda una vez más en evidencia. Integrantes de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Puebla denunciaron que un tráiler robado fue localizado en la comunidad de San José Cuyachapa, una zona señalada por transportistas como uno de los principales focos de robo al autotransporte de carga.

Sin embargo, el intento por recuperar la unidad, con apoyo de elementos de la Guardia Nacional, se complicó después de que un grupo de pobladores bloqueó los accesos a la comunidad, impidiendo el ingreso de las autoridades.

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Inseguridad en carreteras: ¿Qué pasó en San José Cuyachapa?

De acuerdo con la denuncia realizada por transportistas, el camión había sido robado un día antes y posteriormente fue ubicado en esta comunidad. Cuando los operadores y las fuerzas de seguridad acudieron para recuperarlo, habitantes de la zona cerraron los accesos utilizando llantas, además de material inflamable, con el propósito de impedir la intervención de la Guardia Nacional.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial si el vehículo pudo ser recuperado ni si hubo personas detenidas.

Guardia Nacional enfrenta bloqueo para recuperar tráiler robado en Puebla

Representantes del sector transportista advirtieron que este tipo de acciones son documentado en distintas regiones del país, donde grupos delictivos recurren al bloqueo de caminos o movilizan a personas para obstaculizar los operativos de las corporaciones de seguridad.

Especialistas en seguridad señalan que estas tácticas pueden retrasar la actuación de las autoridades, además de facilitar la huida de los responsables o el ocultamiento de mercancía y vehículos robados.

El robo al transporte de carga: un desafío en México

El robo al autotransporte de carga continúa siendo uno de los principales problemas para el sector logístico en México, con impactos económicos para empresas, operadores y cadenas de suministro.

Ante este nuevo incidente, transportistas hacen un llamado a reforzar la vigilancia en los corredores carreteros considerados de mayor riesgo y a garantizar que las fuerzas de seguridad puedan realizar sus operativos sin obstáculos.

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