Walmart remata la pantalla Samsung Smart TV de 70 pulgadas UHD 4K con descuento de más de 2 mil pesos

Walmart sorprendió a los consumidores con una oferta en una de las pantallas más buscadas de Samsung. Se trata de la Smart TV UHD 4K de 70 pulgadas.

Este tipo de dispositivos se han convertido en una de las opciones favoritas para quienes buscan una experiencia similar a la de un cine en casa. Gracias a su resolución UHD 4K, este modelo ofrece imágenes con mayor nivel de detalle y compatibilidad con las principales aplicaciones de entretenimiento.

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Pantalla Samsung 70 pulgadas precio

Esta televisión ahora puede adquirirse por 12 mil 589 pesos, gracias a un descuento de 2 mil 222 pesos sobre su precio original.

Precio original: 14 mil 811 pesos

Precio con descuento: 12 mil 589 pesos

Ahorro: 2 mil 222 pesos

La promoción está disponible en la tienda en línea de Walmart México aquí.

Pantalla Samsung 70 pulgadas características

¡Lleva tu entretenimiento al siguiente nivel con la Pantalla Samsung U8000! Con 70 pulgadas de pura emoción y tecnología Crystal 4K, esta Smart TV convierte cada escena en una experiencia vibrante, nítida y envolvente desde el primer vistazo. Siente que todo cobra vida: disfruta tus películas, series y videojuegos como nunca antes, con una calidad de imagen que te atrapa y asistentes inteligentes que hacen todo más fácil y conectado. — se lee en la descripción del producto.

Procesador Crystal 4K que optimiza colores, contraste y claridad para imágenes más reales.

que optimiza colores, contraste y claridad para imágenes más reales. Asistente Bixby integrado, tu voz controla todo con solo una indicación.

integrado, tu voz controla todo con solo una indicación. Compatible con Alexa , para una experiencia de hogar inteligente sin límites.

, para una experiencia de hogar inteligente sin límites. Funciona con SmartThings, conectando tus dispositivos en un solo ecosistema.

Apple AirPlay para compartir contenido desde tus dispositivos Apple con un solo toque.

para compartir contenido desde tus dispositivos Apple con un solo toque. Diseño MetalStream: Estilo moderno y sofisticado que se adapta a cualquier ambiente.

La pantalla es vendida por ElecTronix a través de Walmart e incluye garantía de tres meses con el vendedor y devolución hasta 30 días después de recibido el producto.

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