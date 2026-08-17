Él era Danilo Palomino, el Ryu de Guayaquil también conocido como “Gordito Sushi” y que murió este 16 de agosto

¡Tristes noticias para el mundo geek! Danilo Palomino, el influencer y cosplay mejor conocido como El Gordito Sushi o Ryu de Guayaquil, murió este domingo 16 de agosto, tras sufrir un accidente dentro de su hogar.

Si no conocías a este personaje icónico de la comunidad geek de Ecuador, sigue leyendo, porque te contamos quién era Danilo Palomino y por qué alcanzó fama en redes sociales.

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¿De qué murió Danilo Palomino, el Gordito Sushi?

El cosplayer conocido como El Gordito Sushi falleció tras sufrir un accidente doméstico en el interior de su casa en Ecuador; sin embargo, no se han dado detalles acerca de las circunstancias exactas de su muerte.

Trascendió que recientemente se recuperaba de una enfermedad en su casa, donde vivía con su madre.

¿Quién era Danilo Palomino, el Gordito Sushi?

Danilo Palomino era un vecino conocido en Guayaquil. Era un joven carismático que según su madre había sido diagnosticado con hiperactividad y tenía un coeficiente intelectual de 50, por debajo del promedio.

El joven encontró refugio en los videojuegos y se volvió fanático de Street Fighter, especialmente de Ryu, personaje que aprendió a imitar no solo en su vestuario, sino también en sus movimientos de ataque.

¿Cómo se hizo famoso el Gordito Sushi?

En 2011, Danilo Palomino asistió a una convención de anime disfrazado de Ryu. Vestía un ‘keikogi’ blanco sin mangas, guantes de combate rojos, un cinturón y un cintillo del mismo color.

Durante una entrevista comenzó a ejecutar los movimientos de pelea de Ryu, incluido el famoso ‘Hadoken’. Un asistente lo grabó y compartió el video en YouTube con el título: “Gordito Sushi”. Con este video, Danilo Palomino se convirtió en todo un ídolo del internet e incluso llegó al ‘Guinness World Records Gamer 2017’.

Su muerte generó una ola de mensajes de despedida en redes sociales, donde seguidores lo recordaron como un referente de la cultura geek de Ecuador.

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