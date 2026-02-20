Tesla salva la vida de un hombre que sufrió una emergencia médica en plena autopista

Un usuario compartió en redes sociales cómo una función de su auto Tesla fue capaz de salvarle la vida en una situación de emergencia. La cuenta identificada como @rishivohra indicó que mientras conducía por la autopista sufrió una emergencia médica, que pudo haber terminado en una tragedia si no hubiese sido por el hecho de que se activó la opción de conducción autónoma de su vehículo.

El hombre explicó que todo comenzó como un trayecto ordinario. Sin embargo, una combinación de 17 horas de ayuno involuntario y la ingesta de un medicamento desencadenó una reacción alérgica severa que lo hizo colapsar mientras conducía por la autopista, en medio de una llamada telefónica con su esposa.

En el momento más crítico, el sistema de Full Self-Driving de su vehículo detectó que el conductor había perdido el conocimiento gracias al monitoreo de conductor integrado. De inmediato, el auto redujo la velocidad, activó las luces de emergencia y se orillo de forma segura en el acotamiento, evitando un accidente que pudo haber sido fatal para él y para otros conductores.

Cómo funciona el sistema de conducción autónoma de Tesla en emergencias

El sistema Full Self-Driving (FSD) de Tesla no solo gestiona la dirección, la aceleración y el frenado en autopista: también monitorea activamente al conductor mediante cámaras internas. Si detecta que el conductor no responde o pierde la conciencia, activa de forma automática un protocolo de seguridad que incluye reducción progresiva de velocidad, activación de luces de emergencia y una maniobra controlada hacia el carril de emergencia.

En el caso de @rishivohra, este sistema funcionó exactamente como fue diseñado. Su esposa, quien escuchó cómo la llamada quedaba en silencio, utilizó la aplicación Life360 para alertar a los servicios de emergencia, quienes lograron localizarlo en menos de cinco minutos tras el incidente en la autopista.

Una vez que los paramédicos lo estabilizaron lo suficiente para que pudiera comunicarse, el hombre pidió que el propio Tesla lo llevara de forma autónoma hasta la sala de emergencias del hospital. El vehículo completó ese tramo final sin conductor activo, permitiéndole ingresar por su propio pie al centro médico, donde fue admitido y estabilizado durante la noche.

Respuesta de Elon Musk

El usuario agradeció a su esposa por mantener la calma y actuar con rapidez, y dedicó palabras especiales a Elon Musk y al equipo de Tesla por diseñar tecnología que, según sus propias palabras, "no es solo una comodidad, sino una herramienta que salva vidas".

El relato no tardó en llegar a oídos del propio Elon Musk, quien respondió directamente en la publicación. El CEO de Tesla expresó que le alegraba saber que el usuario se encontraba bien, un gesto que amplificó aún más el alcance viral de la historia en la plataforma.

Para respaldar cada detalle de su testimonio,el usuario adjuntó videos del incidente que muestran el momento en que el vehículo actúa de forma autónoma en la autopista, desde que se orilla hasta el trayecto hacia el hospital.