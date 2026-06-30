Liverpool rebaja casi 10 mil pesos al Google Pixel 10 Pro XL OLED de 6.7 pulgadas; precio y carcarterísticas

Si estás pensando en cambiar de smartphone, La Gran Barata de Liverpool podría ser una buena oportunidad, y es que la cadena departamental anunció una rebaja de prácticamente 10 mil pesos en el Google Pixel 10 Pro XL, uno de los teléfonos insignia de la marca, además de ofrecer meses sin intereses y hasta planes de financiamiento.

La promoción aplica para distintas versiones del dispositivo, por lo que el descuento varía dependiendo de la capacidad de almacenamiento elegida por los usuarios.

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¿Cuánto cuesta el Google Pixel 10 Pro XL en Liverpool?

De acuerdo con la tienda, el precio original del equipo va de 30 mil 999 pesos a los 39 mil 499 pesos, dependiendo de la versión.

Con la promoción vigente de La Gran Barata, el teléfono puede adquirirse desde los $23 mil 249.25 pesos y hasta $29 mil 624.25 pesos, lo que representa un ahorro de hasta 9 mil 874.75 pesos respecto al precio regular.

Además del descuento, Liverpool ofrece las siguientes opciones de pago:

Hasta 6 meses sin intereses con Tarjetas Liverpool

Hasta 48 mensualidades con pagos fijos (aplican intereses) con crédito Liverpool

con Hasta 3 meses sin intereses con tarjetas bancarias Visa y Mastercard participantes.

¿Cuáles son las características del Google Pixel 10 Pro XL?

El Google Pixel 10 Pro XL destaca por ofrecer especificaciones de gama alta enfocadas en fotografía, inteligencia artificial y rendimiento; entre sus principales características se destacan:

Pantalla OLED de 6.7 pulgadas con resolución UHD

16 GB de memoria RAM

Procesador Google Tensor

Almacenamiento interno (según la versión elegida)

Batería de 5,000 mAh con carga rápida

Cámara principal de 50 MP, acompañada por un ultra gran angular de 48 MP y un teleobjetivo de 48 MP

Cámara frontal de 40 MP

Sistema operativo Android

Compatibilidad con Google Assistant

Tecnología NFC, Bluetooth y Wi-Fi

Resistencia al agua

Desbloqueo mediante lector de huellas, reconocimiento facial y código numérico

Puerto USB Tipo-C.

¿Vale la pena aprovechar esta oferta de Liverpool?

El Google Pixel 10 Pro XL es uno de los smartphones más avanzados de Google y está orientado a usuarios que buscan una experiencia premium, especialmente en fotografía, rendimiento y funciones impulsadas por Inteligencia Artificial.

Con un descuento cercano a los 10 mil pesos, la promoción de Liverpool coloca al dispositivo en un rango de precio más competitivo frente a otros equipos de gama alta.

Como en cualquier promoción, antes de efectuar la compra conviene revisar la vigencia de la oferta, la disponibilidad del modelo, además de las condiciones de financiamiento; si estabas esperando una rebaja para renovar tu celular, esta podría ser una de las ofertas más atractivas de la temporada.

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